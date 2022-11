Cercetătorii prezic că vom avea parte de mai multe curcubeie

Una dintre cele mai neobișnuite consecințe ale schimbărilor climatice extreme ar putea însemna că vom avea parte de mai multe curcubeie pe tot globul până în 2100, cu până la 5%.



Cercetătorii din spatele unui nou studiu care modelează efectele mai puțin evidente ale schimbărilor climatice măsoară această creștere în termeni de zile din an cu condiții potrivite pentru observarea a cel puțin un curcubeu.



Folosind imagini de la utilizatori, date climatice globale și un model computerizat, oamenii de știință au descoperit că aproximativ 21-34% din suprafețele terestre vor vedea mai puține zile cu curcubeie, iar 66-79% vor avea mai multe curcubeie pe măsură ce planeta se încălzește.



Este bine că putem vedea mai multe curcubeie?



În timp ce mai multe observări de curcubeie ar putea să nu aducă prea multă consolare în fața secetei la scară largă și a inundațiilor, echipa de cercetare vrea să vadă cum schimbări mai puțin tangibile, precum aceasta, sunt luate în considerare în predicțiile privind schimbările climatice pentru a evidenția cât de mult s-ar putea schimba lumea noastră naturală.



„Trăind în Hawaii, m-am simțit recunoscător pentru faptul că curcubeiele uimitoare și efemere făceau parte din viața mea de zi cu zi. M-am întrebat cum ar putea afecta schimbările climatice astfel de oportunități de vizionare a curcubeului”, spune cercetătoarea Kimberly Carlson, care este acum la Universitatea din New York, SUA.



Prognozele au fost făcute prin studierea a zeci de mii de fotografii cu curcubeie disponibile public pe site-ul de partajare a fotografiilor Flickr. Dacă locația a fost înregistrată, aceste imagini au fost comparate cu hărți de precipitații, cu acoperirea norilor și cu unghiul Soarelui, scrie Science Alert.



Apoi, echipa a folosit aceste date din lumea reală pentru a antrena un model care să prezică schimbările climatului global în următorii ani. Cercetătorii au descoperit că zonele cu populații mai mici, de la altitudini mai mari și situate la latitudini mai mari, cum ar fi Podișul Tibetan, vor beneficia cel mai mult de creșterea generală a zilelor cu curcubeie.



Unde pot fi văzute curcubeie cel mai des?



Dacă vrei să fii în cele mai bune locuri pentru a observa curcubeiele în următorii ani, insulele sunt locul unde trebuie să mergi. În special, insulele precum Hawai’i vor continua să aibă parte de multe astfel de fenomene datorită topografiei.



„Acest lucru se datorează faptului că terenul insulei ridică aerul în timpul brizelor maritime zilnice, producând averse localizate înconjurate de cer senin care lasă Soarele să intre pentru a produce curcubeie maiestuoase”, spune Steven Businger, cercetătorul al atmosferei, de la University of Hawai’i at Mānoa.



Cercetătorii nu au intrat prea mult în profunzime în ceea ce privește discutarea modului în care astfel de schimbări în frecvența curcubeielor ne pot afecta atitudinile sau starea de bine, dar au vorbit despre istoria lungă comună pe care o avem cu curcubeiele, care au infuzat cultura umană în întreaga lume, extinzându-se până în timpuri străvechi.



Și merită să luăm în considerare legătura pe care fenomene precum curcubeiele (dar și mirajele și aurorele) o stabilesc între omenire și natură. O parte a provocării abordării cu succes a crizei climatice constă în a-i face pe oameni să le pese suficient de mediul înconjurător pentru a dori să-l protejeze.



Cine nu va mai vedea curcubeie?



Zonele foarte populate și probabil cu smog, împreună cu zonele care se estimează că vor avea mai multe zile uscate și mai puține precipitații generale, vor avea mai puține curcubeie.



Echipa din spatele noului studiu vrea să se concentreze mai mult asupra părților Pământului care nu pot fi atinse sau cuantificate cu ușurință și care ne-ar putea afecta starea de bine și sentimentul de conexiune în moduri mai subtile.



„Schimbările climatice vor genera schimbări generale în toate aspectele experienței umane pe Pământ. Schimbările în părțile intangibile ale mediului nostru, cum ar fi sunetul și lumina, fac parte din aceste schimbări și merită mai multă atenție din partea cercetătorilor”, spune Carlson.



Cercetarea a fost publicată în Global Environment Change.