Ce spun astrele azi, 10 noiembrie

Berbec

Se conturează călătorii pe distanțe scurte. Scopurile pot fi diverse, insa se pare că predomină cele in interes personal. Poti afla informatii legate de o ruda sau un prieten apropiat ce au probleme. Ai fi tentat sa dai o mana de ajutor, dar recomandabil este sa analizezi cu prudenta si discernamant totul. S-ar putea sa iti dai seama ca nu poti face nimic pentru persoana in cauza. Concentreaza-te doar pe treburile tale care nu suportă amânare.



Taur

Este o zi care te predispune la tot felul de cheltuieli. Se pare ca este nevoie sa iti reorientezi bugetul, intrucat banii castigati din munca proprie nu prea sunt de ajuns. Pe de alta parte, recomandabil este sa te gandesti la o discutie cu seful in legatura cu activitatile desfasurate de tine la serviciu si plata acestora. Vei avea surpriza sa constati ca de ceva vreme esti urmarit cu atentie.



Gemeni

Pentru tine, pricipalele evenimente de astazi sunt legate de parteneriate si colaborari. Poți pune la punct chestiunile care te nemultumesc vizavi de partenerul de viata sau de afaceri. Discordia îți poate crea surprize deosebite. Ai forta si stralucire, putandu-te descurca fara probleme. Asculta-i si pe ceilalti pentru ca sunt anumite lucruri importante pe care nu le poti observa. Controlează-ți gândirea și comunicarea, deoarece sunt deficitare.



Rac

Astazi ar trebui sa te ocupi doar de sufletul tau. Sunt multe aspecte ale vietii tale care trebuie deslusite, insa acest lucru il poti face numai retragându-te din forfota cotidiana. Indicat este sa te ocupi doar de activitatile usoare. Sanatatea este destul de incercata. Prietenii apropiati roiesc in jurul tau, insa tu nu ai chef de ei. Fii mai discret, plimba-te in aer liber, mediteaza intr-un loc drag si vorbeste doar cu propria ta fiinta.



Leu

Ești înconjurat de prieteni si protectori. Vrei nu vrei, sfaturile, vestile si indemnurile legate de partenerii de amor sau de copii sunt la ordinea zilei. Nu prea iti place ce auzi, insa sunt multe lucruri pe care le neglijezi in aceste tipuri de relatii. Indicat este sa fii prudent, intrucat se ascund multe neplaceri in spatele declaratiilor de amor. Spre seara este posibil sa primesti vizita cuiva drag sau tu sa fii invitat la o reuniune de prieteni.



Fecioara

Astazi esti hotarat sa te ocupi de cariera si de imaginea ta in lume. Ai chef, forta, curaj, insa iti mai trebuie si ceva temperanta. Se pare ca in ultimul timp ti-ai cam neglijat indatoririle sociale in favoarea celor familiale, iar autoritatile de la serviciu au observat asta. O discutie cu seful te-ar putea pune pe ganduri, insa acesta are dreptate. Nu te ingrijora prea tare, deoarece sunt momente pasagere, dar ia aminte.



Balanta

Este o zi potrivită pentru a te ocupa de rafinarea sufletului tau. Iti poti alcatui planuri de calatorie in afara granitelor tarii sau poti afla vesti de la cineva aflat foarte departe. Oricum notiunea de strainatate este la ordinea zilei. Pentru altii se pot ivi chestiuni legate de studiile universitare. Deocamdata, astrele iti sustin mai mult calatoriile sau formele de scolarizare scurte.



Scorpion

Interesanta zi pentru tine la capitolul financiar. Este vorba despre banii si bunurile provenite de la altii. Cu toate ca astrele te sustin mult mai bine la banii castigati din munca proprie, tu iti arunci privirea la ai altora. Recomandate sunt astazi achitarea taxelor, facturilor si verificarea, functie de caz, relatiilor cu institutiile bancare. Ai sanse si ajutor doar in legatura cu lucrurile cinstite.



Sagetator

Ești nevoit sa te implici si sa dai explicatii in relatiile parteneriale. Instablitatea existenta in acest sector de viata iti poate crea neplaceri, dar nu este ceea ce pare. Ceilalti sunt in regula, hiba este la tine. Poate ca ar trebui sa te gandesti la o reformulare a personalitatii tale si a modului de relationare cu ceilalti. Tempereaza-ti combativitatea, deoarece poti strica anumite colaborari bune.



Capricorn

Astazi este o zi potrivită pentru a te ocupa de treburile de la serviciu. Chiar daca sunt posbile stari de sanatate fluctuante, dozeaza-ti eforturile si orienteaza-te catre activitatile usoare. Colegii de munca nu au acelasi spor ca tine, astfel ca s-ar putea sa fii nevoit sa lucrezi singur. Pragmatismul si harnicia de care dai dovada astazi vor fi vazute cu siguranta de sefi. Evită consultațiile, analize medicale și interventii chirurgicale.



Varsator

Veselia si cheful de aventuri de care dai dovada astazi te vor face remarcat in anturaj, inca din primele ore ale zilei. Vrei sa te si indragostesti, insa nu prea esti hotarat. Sunt senzatii pasagere, astfel ca nu se poate pune baza pe ele. Prietenii nu privesc cu ochi buni efervescența ta. Indicat este sa te bucuri de tot ce este in jurul tau si să-i lași pe ceilalti cu toanele lor.



Pesti

Este o zi potrivita de a te ocupa de familie si treburile gospodaresti. O curatenie generala, o reamenajare de decor sau planuri pentru o locuinta noua ar fi binevenite. Pe de alta parte sunt posibile intalniri si dialoguri cu membrii familiei in legatura cu patrimoniul sau, functie de caz, situatia parintilor. Nostalgia copilariei te insoteste intreaga zi, conferindu-ti un farmec aparte.