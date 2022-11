Asia de Sud-Est, constrânsă la o echilibristică dificilă în relaţia cu Rusia

Ţările din Asia de Sud-Est sunt constrânse la o echilibristică dificilă în relaţia cu Rusia, un partener economic pe care ele vor să-l păstreze, în faţa presiunilor SUA pentru a izola Moscova, înaintea unei serii de summituri internaţionale, comentează miercuri AFP.



Invazia rusă asupra Ucrainei, declanşată în februarie, afectează în cele din urmă şi Asia de Sud-Est, care va trebui să iasă din tăcerea sa pentru a evoca acest subiect delicat şi consecinţele sale economice, în cadrul unei succesiuni de reuniuni diplomatice care vor avea loc în noiembrie.



Luna aceasta sunt trei summituri în program: ASEAN la Phnom Penh (11-13 noiembrie), G20 în Bali (15-16 noiembrie), apoi Forumul de Cooperare Asia-Pacific (APEC) la Bangkok (18-19 noiembrie).



Indonezia, aflată în rol de mediator, l-a invitat pe preşedintele rus Vladimir Putin, precum şi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la G20, însă niciunul dintre cei doi lideri nu şi-a confirmat până acum prezenţa fizică.



Ucraina trebuie, de asemenea, să semneze un tratat de prietenie şi de cooperare cu ţările din ASEAN la Phnom Penh, în Cambodgia, unde Zelenski a cerut să transmită un mesaj video în timpul summitului.



Nu trebuie să ne aşteptăm ca blocul regional format din zece ţări, care a făcut din non-ingerinţă unul dintre principiile sale fundamentale, să facă o alegere între Kiev şi Moscova, susţin experţi intervievaţi de AFP.



Puşi în faţa limitelor lor diplomatice, membrii săi rămân divizaţi între nevoia de a face comerţ cu Rusia şi teama de represalii din partea partenerilor occidentali care vor să izoleze Moscova.



"ASEAN va continua să coopereze cu Rusia, menţinând statu quo-ul", apreciază Joanne Lin, cercetătoare în cadrul Institutului de Studii asupra Asiei de Sud-Est din Singapore. "Multe state membre ale ASEAN au abilitatea de a separa subiectele problematice", consideră ea.



Thailanda încarnează această politică a celei de-a treia căi, nici pentru, nici contra: regatul thailandez, la fel ca Laos, Vietnam, China şi India, s-a abţinut să voteze în octombrie rezoluţia Naţiunilor Unite ce condamnă "anexările ilegale" de teritorii ucrainene de către Rusia.



"Liderii thailandezi apreciază că abţinerea este benefică pentru ţară, pentru că ei aşteaptă ceva în schimb de la Rusia", inclusiv turişti, explică Surachart Bamrungsuk, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok.



La sfârşitul lui octombrie, compania aeriană naţională rusă Aeroflot şi-a reluat cursele între Moscova şi insula turistică Phuket, după mai mult de şase luni de întrerupere din cauza conflictului din Ucraina.



În acest ocean de neutralitate, Singapore, care susţine deschis sancţiunile împotriva Moscovei, constituie o excepţie.



Însă cine nu spune nimic consimte? Moscova ar putea "utiliza în avantajul său" tăcerea Asiei de Sud-Est "pentru a arăta că ea are prieteni în Asia", opinează Philipp Ivanov de la think-tank-ul Asia Society din Australia. "Rusia va încerca să se prezinte drept un partener economic şi politic neutru, respectuos faţă de organizarea şi independenţa ASEAN", dezvoltă el.



Vladimir Putin a salutat în septembrie "rolul în creştere" al Asiei, spre care Rusia virează tot mai mult, în speranţa să găsească noi pieţe şi furnizori, care să-i înlocuiască pe cei pierduţi din cauza sancţiunilor europene şi americane.



Kremlinul şi-a intensificat relaţiile cu doi vechi aliaţi, Vietnam şi Myanmar. Junta militară birmană, angajată în represalii sângeroase împotriva mişcării pro-democraţie, este clienta filierei de armament rusesc.



De asemenea, Rusia vinde hidrocarburi Asiei de Sud-Est, care are nevoie de ele pentru a-şi susţine creşterea, una dintre cele mai dinamice din lume.



Compania petrolieră a statului indonezian, Pertamina, preconizase să cumpere petrol rusesc la preţuri mult mai mici, însă nu a confirmat un contract cu Rusia de la începutul conflictului.



Aceste ezitări ilustrează aria de acţiune limitată a Moscovei în ASEAN, Rusia fiind doar al nouălea partener comercial al acestui bloc regional. De fapt, regiunea este dominată de puterile chineză şi americană, care nu intenţionează să cedeze.



SUA sunt "suspicioase" faţă de prezenţa rusă, iar Moscova "este atentă să nu supere Beijingul", care îşi revendică neutralitatea faţă de conflictul din Ucraina, explică Philipp Ivanov.



Temerea de sancţiuni americane a determinat Indonezia şi Filipine să renunţe la două contracte pentru echipament militar rusesc semnate înainte de începutul invaziei în Ucraina.



"Rusia are mult de lucru în Asia de Sud-Est pentru a-şi spori prezenţa economică şi diplomatică, însă ne putem aştepta să o vedem mai prezentă în această regiune", conchide Philipp Ivanov