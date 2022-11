Noiembrie promite încă câteva zile cu vreme bună

Săptămâna care a început va fi caracterizată de o răcire nesemnificativă a vremii, după o perioadă relativ caldă pentru sezon, transmite MOLDPRES.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în următoarele zile, valorile termice vor indica pe întreg teritoriul ţării între 10-17 grade Celsius, ziua, şi 1-6 grade, noaptea. În următoarele zile se prevede cer variabil, fără ploi.



Totodată, meteorologii prognozează ceaţă slabă în ore nocturne şi ale dimineții. Specialiștii SHS afirmă că, de regulă, numărul de zile cu precipitaţii în luna noiembrie pe teritoriul ţării constituie în medie 10-13 zile, cu ceaţă – 3-9 zile, cu gheţuş – 1-2 zile, cu viscol – mai puţin de o zi. Precipitaţiile cad preponderent sub formă de ploaie. Noiembrie din acest an, deocamdată, se arată a fi generos şi promite încă aproximativ o săptămână de vreme bună.



Conform calendarului popular, a doua săptămână din Brumar are în centru sărbătoarea lui Sfântul Dumitru, numit de creştini şi Simedru. „La Simedru prin multe locuri se termina pășunatul, se alegeau oile, se achitau cu păstorii și-i angajau pentru anul viitor. În popor se spune: „La Simedru ciobanii își caută stăpânii”. De acum și până la Sf. Gheorghe cerul este încuiat, oamenii intră în anotimpul hainelor groase, iar vietățile pământului încearcă și ele să-și găsească adăposturi cât mai calde”, indică mai multe surse.