Ce spun astrele azi, 7 noiembrie

Berbec

Senzatia de mers in gol este accentuata intreaga zi. Ocupa-te numai de treburi usoare si evita zonele aglomerate si compania persoanelor care vor sa profita de pe urma ta. Chiar daca unii iti pot reprosa faptul ca esti prea orientat spre tine personal, lasa-i in pace si tu mergi mai departe pe drumul tau. Treversezi o perioada de mari si profunde transformari, astfel ca, din cand in cand, ai nvoie de singuratate, odihna si meditatii interioare.



Taur

Rezerva ziua pentru odihna, activitati de rutina si discutii numai cu persoanele dragi si de incredere. Starile sufletesti sunt fluctuante, fiindu-ti dificil sa socializezi cu prea multa lume. In continuare, sanatatea este vulnerabila. Intelept este sa-ti mentii tonusul vital printr-o alimentatie potrivita, hidrarate suficienta si ganduri pozitive. Spre seara, cineva din anturajul apropiat te poate invita la o dezbatere interesanta pe o tema comuna.



Gemeni

Multa lume iti va dori astazi compania, sfaturile sau pur si simplu unii vor dori sa afle ce mai faci la modul general. Sunt posibile discutii pe teme diverse, insa nu se recomanda sa ai incredere in persoanele intalnite. Sub masca prieteniei exista scopuri ascunse. Bine ar fi sa selectezi persoanele cu care sa stai de vorba sau sa te intalnesti. Spre seara, energia vitala este la cote joase, asa incat rezerva momente pentru odihna.



Rac

Priveste atent la ceea ce se petrece in segmentul socio-profesional in care activezi. De asemenea afla cum te vad ceilalti si care este pozitia ta in cadrul grupului de lucru de la serviciu sau in cadrul grupului familial. Vei descoperi astfel cateva aspecte neplacute, dar in paralel iti vei da seama si despre felul in care poti sa le remediezi. Dupa-amiaza, stai de vorba cu cineva de incredere si cere-i sfatul. Chiar vei afla lucruri interesante si de mare folos!



Leu

Datorita filozofiei tale de viata, a comportamentului pe care il afisezi fata de ceilalti, astazi exista riscul sa primesti reprosuri si chiar excluderi din cadrul unui grup socio-profesional in care activezi. Este bine sa fii prudent, deoarece se pot strica iremediabil relatii bune sau ti se poate pune o eticheta falsa. Dupa-amiaza zilei este favorabila activitatilor culturale, participarii la reuniuni pe teme sociale, dar si plimbarilor in aer liber.



Fecioara

Ar fi minunat sa stai deoparte astazi, sa te implici atat cat trebuie in activitati comune cu altii si sa observi atent semenii din preajma ta si evenimentele in care esti implicat alaturi de ei. Posibil sa descoperi detalii importante, neobservabile usor, mai ales in iuresul cotidian. Astfel iti vei putea schimba strategiile de abordare atat a relatiilor cat si a situatiilor de viata. Valul acestei lumi fizice se poate da la o parte astazi, oferindu-ti revelatii deosebite.



Balanta

O zi in care se pot destrama multe relatii care pana nu demult mergeau bine. Motivul rasturnarilor de situatie parteneriale este incert si nici ca iti vei de seama, deocamdata, de la ce s-au incins spiritele in acest fel. Cel mai bine ar fi sa lasi evenimentele sa isi urmeze cursul, iar persoanele alaturi de care aveai planuri comune si care acum nu mai doresc aceste planuri, lasa-le se faca ce doresc. Relaxeaza-te pe marginea unei ape, increzator ca totul va fi bine.



Scorpion

Detaseaza-te de toata lumea si de activitatile cotidiene! Relaxarea, odihna, gandirea pozitiva ar trebui sa le folosesti in doze mari si cat mai frecvent cu putinta. Niscai animozitati pot aparea din partea celor dragi, pentru ca acestia te provoaca la distractii si activitati comune, care pe tine, deocamdata te obosesc. Pe de alta parte, daca ai sa reusesti sa te izolezi in mijlocul celorlalti vei observa detalii importante despre personalitatea fiecaruia dintre ei.



Sagetator

Frământările sentimentale din ultimele zile te conduc spre oboseala si dorinta de a te detasa de capitolul amoros. Discutiile cu cei dragi par fara sfarsit si mai ales sunt slabe sanse de a ajunge la un numitor comun vizavi de felul in care sa petreceti timpul impreuna. Copiii sunt o alta sursa provocatoare. Totusi, daca ai sa le oferi fiecaruia posibilitatea de a-si spune parerile fara sa-i critici sau sa le aduci imbunatatiri te vei simti mai bine.



Capricorn

Saptamana debuteaza cu multa nostalgie in sufletul tau. Esti visator, gandurile iti zboara la evenimentele anilor trecuti, insa este vorba despre evenimentele petrecute in familie, alaturi de rude si prietenii apropiati acestora. Senzatia ca te simteai mai bine undeva, candva, cu persoanele din anturajul apropiat este doar un capriciu momentan. Rezerva momente pentru a rasfoi un album cu fotografii si alege doar amintirile placute.



Varsator

Ziua aduce predispozitii spre activitati intelectuale, discutii cu persoane cunoscute, dar si calatorii scurte pentru a rezolva diverse chestiuni. Abtine-te de la oferi sfaturi si de a emite pareri despre cum ar trebui altii sa-si rezolve problemele. Exista riscul sa vorbesti prea mult si fara rost. Au succes discutiile banale si vizitele de agrement. Totusi s-ar putea ca cineva apropiat sa-ti ofere niscai vesti interesante despre cunoscutii comuni.



Pesti

Posibil sa te nemultumeasca segmentul financiar deocamdata. Pentru ca probabil ai cheltuit sume consistente de bani in ultimele zile, acum este nevoie sa faci reajustari serioase la bugetul personal. Totusi veniturile tale cresc incet, dar sigur, astfel ca temerile sunt nefondate. In umbra incep sa se traseze alte variante de castig din activitatea profesionala pe care o desfasori intr-un loc de munca. Spre seara, bucura-te de prezenta celor dragi.