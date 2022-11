Un sirop din muguri de brad e bine-venit în orice casă, mai ales la începutul sezonului rece, cînd virozele încep să ne dea tîrcoale. Însă știai că poți prepara și acasă sirop din muguri de brad, din doar 3 ingrediente? Acesta rezistă pînă la 4 săptămîni dacă este păstrat în condiții corespunzătoare.



O linguriță cu sirop din muguri de brad luată la fiecare 2 ore poate ameliora semnificativ tusea, durerile în gît și presiunea din piept, simptome resimțite frecvent în cazul răcelii sau gripei.



Află mai jos cum poți prepara acasă sirop din muguri de brad și ce beneficii are acesta asupra sănătății.



Rețetă de sirop din muguri de brad



Ingrediente: 300 mililitri apă, 15 grame ace de brad sau alte conifere (cedru, pin, molid), 120 mililitri miere de albine.



Mod de preparare: adu apa la fierbere într-un ibric, apoi toarn-o peste acele de brad puse într-un borcan.



Dacă vrei ca siropul să aibă o aromă mai puternică, poți fierbe acele de brad în apă timp de cîteva minute (dar ține cont că acest lucru va diminua cantitatea de vitamina C).



Lasă la infuzat pînă lichidul ajunge la temperatura camerei, apoi strecoară și adaugă mierea de albine. Amestecă bine și acoperă borcanul cu capac.



Depozitează la frigider – rezistă pînă la 4 săptămîni. Dacă vrei să îi prelungești valabilitatea, poți pune siropul în pungi sau tăvi de gheață și să îl lași la congelator.



Cum se administrează siropul din muguri de brad: se ia cîte o linguriță de sirop la fiecare 2 ore sau la nevoie, în caz de tuse, dureri/usturimi în gît sau probleme respiratorii cauzate de răceală sau gripă.



Atenție! Siropul cu miere nu trebuie administrat copiilor cu vîrsta sub 1 an, deoarece există riscul de botulism.



Ce beneficii are siropul sau ceaiul din muguri de brad



Din ace de brad se poate prepara și un ceai aromat și delicios, la fel de benefic. Acesta se prepară simplu: se aduce apa la fierbere și se toarnă peste ace de brad, apoi se lasă la infuzat. Se îndulcește cu miere sau zahăr, după preferințe.



Mugurii de brad sînt o sursă excelentă de vitamina C, benefică în cazul infecțiilor respiratorii care se manifestă prin tuse, dureri în gît și congestie toracică.



Potrivit studiilor, acele de brad conțin de 5 ori mai multă vitamina C decît lămîile sau portocalele. Iar concentrația acestei vitamine este cu atît mai ridicată cu cît acele de brad sînt mai „bătrîne”.



Pe lîngă conținutul ridicat de vitamina C, importantă pentru imunitate, siropul din muguri de brad este o sursă de vitamina A. Aceasta ajută la îmbunătățirea vederii, a regenerării celulare și are efect benefic și asupra pielii și părului.



De asemenea, acele de brad au efecte antibacteriene, analgezice și calmante. O cană de ceai din muguri de brad poate aduce starea de calm, relaxare și are inclusiv efect de reglare asupra tensiunii arteriale.



Nu în ultimul rînd, acele de brad sînt surse excelente de antioxidanți care blochează acțiunea nocivă a radicalilor liberi, responsabili de numeroase boli, inclusiv cancer.



În vechime, ceaiul din ace de brad era considerat un elixir al longevității, preoții taoiști consumîndu-l pentru a avea o viață lungă și ferită de boli.



În combinație cu mierea de albine, siropul din muguri de brad este un excelent remediu natural pe care oricine ar trebui să-l aibă în casă în sezonul rece.