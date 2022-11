De ce își schimbă frunzele culoarea toamna?

Toamna este perioada anului renumită pentru faptul că frunzele își schimbă culoarea și creează un fundal uimitor de portocaliu, roșu și galben. Care este motivul pentru această schimbare a copacilor și a plantelor?



În cea mai mare parte a anului, frunzele rămân verzi datorită pigmentului clorofilă, folosit în fotosinteză. Clorofila absoarbe lungimile de undă roșie și galbenă din lumina soarelui, dar nu și lumina verde, care este reflectată înapoi.



Clorofila ajută la schimbarea dioxidului de carbon și a apei în zaharuri care hrănesc copacul. Însă, în timpul toamnei, copacii fotosintetizează mai puțin și recuperează cât mai mulți nutrienți posibil din frunze.



Iată motivele pentru care frunzele își schimbă culoarea la venirea toamnei



Pe măsură ce fotosinteza încetinește în lunile de toamnă, copacii nu mai produc clorofilă. Culoarea sa verde maschează de obicei ceilalți compuși colorați care sunt prezenți în frunze pe tot parcursul anului. O scădere a nivelului de clorofilă înseamnă că acești alți pigmenți colorați, printre care flavonolii galbeni și xantofila și carotenoizii portocalii, sunt dezvăluiți, explică IFL Science.



Unele specii de copaci creează, doar în timpul toamnei, antocianine, care sunt responsabile de culorile roșu și violet din frunze. Antocianinele ajută la protejarea frunzelor față de lumina soarelui odată ce dispare clorofila.



Fiecare frunză are cantități diferite din fiecare pigment, astfel încât un copac va avea o gamă întreagă de nuanțe. Clorofila este reabsorbită de copac înainte de căderea frunzei, astfel încât când vine primăvara în anul următor, plantele nu trebuie să o producă de la zero. Acestea sunt motivele pentru care frunzele își schimbă culoarea la venirea toamnei.



De ce cad frunzele toamna?



Un hormon numit auxină este produs de copaci pe tot parcursul anului. Atât timp cât producția acestui hormon rămâne stabilă, frunzele rămân conectate la copac. Pe măsură ce toamna înaintează, producția de auxină scade, iar acest lucru declanșează alungirea celulelor pentru a forma ceea ce este cunoscut sub numele de strat de abscizie.



Acest strat de celule din locul unde se unește frunza cu tulpina etanșează baza frunzei pentru a nu mai primi apă și captează deșeurile chimice pentru a le împiedica să fie transportate în copac.



Scăderea auxinei împreună cu creșterea unui alt hormon, etilena, este responsabilă pentru căderea frunzelor. Pe măsură ce frunza moare încet, clorofila este redusă și apar culorile toamnei. În cele din urmă, greutatea frunzei sau vântul vor face ca aceasta să cadă pe măsură ce trece timpul.



Frunzele căzute, utile pentru faună



Vremea și temperatura pot influența atât culoarea frunzelor, cât și timpul necesar pentru ca acestea să cadă. O toamnă târzie urmată de nopți mai reci va face ca frunzele să facă fotosinteză mai mult timp și apoi să cadă mai repede.



Cantitățile variate de zaharuri din frunze pot schimba și ele culoarea, mai multe zaharuri produse de mai multă lumină solară creând frunze mai roșii în lunile de toamnă.



Frunzele căzute mai conțin nutrienți, așa că nu le aruncați! Acestea pot oferi o serie de beneficii utile pentru gazon și pentru fauna locală.