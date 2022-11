De ce gălbiorii niciodată nu au viermi?

Gălbiorii, denumirea științifică: cantharellus cibarius. Pur și simplu, aceste ciuperci conțin o substanță – hinomannozа, pe care nu tolerează gândaci, viermi și toate tipurile de helmiți.



Substanța este capricioasa, nu poate suporta un tratament termic și se distruge la o temperatură de 50 de grade. În murături ea este distrusă de sare. Astfel încât trebuie să folosim gălbiorii sub formă de o pulbere uscată, în capsule sau tinctură pe vodcă sau vin.



Hinomannoza în conținutul gălbiorilor este o substanță naturală care nu provoacă efecte secundare și distruge paraziții și ouăle, spre deosebire de medicamente Vermoxum sau Pyrantel care acționează doar asupra speciilor mature.



A doua substanță activă a gălbiorilor - ergosterol, care acționează în mod eficient asupra enzimelor hepatice. Acesta este utilizată pentru purificarea ficatului.



Acid trametonolin acționează cu succes asupra virusurilor hepatice.



Tinctura

Într-o lingură de gălbiori uscate sub formă de pulbere se toarnă 200 ml de vodcă și se insistă 10 zile, amestecând zilnic. Nu se filtrează, înainte de utilizare se agită și se bea cu sediment.

În infestări parazitare - 2 lingurițe seara, înainte de culcare, timp de 20 de zile.

Boala de ficat (obezitate, hemangioame, ciroza), pancreas - 1 linguriță in fiecare seară, timp de 3-4 luni.

Hepatita - 1 linguriță dimineața si seara, timp de 4 luni.

Pentru a curăța ficatul - 2 lingurițe seara, timp de 15 zile.



In medicina naturista gălbiorii sunt de neprețuit. Ei au o acțiune anti-tumorală și imunostimulatoare, ajută la boli inflamatorii, conțin vitamina A de câteva ori mai mult decât morcovii. Prin urmare, în China gălbiorii sunt folosite pentru corectarea vederii și tratamentul hemeralopiei.