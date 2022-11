Ce spun astrele azi, 3 noiembrie

Berbec

Astrele iti recomanda discreție și interiorizare. Organismul tau este obosit, mentalul confuz si astfel iti este destul de greu sa fii atent la dialogurile cu ceilalti sau la treburile zilnice. Se pot accentua diverse afecțiuni, mai vechi sau mai noi. Se complică situațiile de la locul de muncă, însă ai încredere că te vei descurca cu toate. Iti sunt de mare folos o dieta usoara, o plimbare in aer liber si mult somn.



Taur

Ar fi bine să-ți faci ordine in relatiile cu prietenii si cu protectorii. Foarte greu de stabilit cine îți este loial, cine te ajută și cine joacă teatru în preajma ta. Se anunta o perioada in care echilibrul dintre relatiile de prietenie si cele sentimentale va fi perturbat. De aceea, pregătește-te prin a renunța deja, la acele relații care te necăjesc prea mult și la proiectele comune cu alții care nu au dat roadele scontate până acum.



Gemeni

Discutiile cu sefii sau cu reprezentantii unor institutii oficiale te pot pune pe ganduri. Vin informatii importante catre tine, insa nu toate iti sunt de folos si putine se vor concretiza. Exista o mare probabilitate ca peste cateva zile toate cele discutate astazi sa ia o alta turnură. Din umbră, primești ajutoare bune pentru a-ți îmbunătăți, atât sănătatea, cât și relațiile profesionale. Ai încredere că te vei descurca foarte bine cu toate.



Rac

Sunt momente bune pentru a-ti reformula filozofia de viata. Gandurile iti pot fi umbrite de concluziile obtinute, insa orice experienta iti este de folos si te ajuta sa devii mai intelept. Se contureaza la orizont, calatorii pe distante scurte, dar si o mare deschidere catre asimilarea informatiilor si invatarea unor subiecte noi. Contextele astrale de astăzi te îndeamnă la a sta de vorbă cu oameni erudiți și a participa la cursuri de perfecționare profesională.



Leu

Prima parte a zilei este favorabila rezolvarii chestiunilor financiare legate de banii si bunurile administrate in comun cu altii. Poti descoperi nereguli in documentele financiare sau constati ca partenerul de viata cheltuieste cam mult. De undeva din planurile subtile primesti informatii bune. Este forfotă în sfera financiară, fie că vorbim de veniturile tale muncite, fie că vorbim de beneficiile din partea altora. Este o perioadă austeră financiar și povestea continuă.



Fecioara

Este o zi în care simți nevoia să te oglindești în personalitatea celorlalți și, mai ales, să te infiltrezi în treburile lor. Relațiile parteneriale sunt disonante astăzi, de aceea controlează-ți tendința de a te avânta prea mult către alții și de a lua de bun ce spun aceștia. Sunt momente bune de a pune la punct termenii și condițiile unor colaborări atât cu partenerul de viață, cât și cu partenerii profesionali.



Balanta

Este o zi cu multe treburi de rutina atat acasa, cat si la serviciu. Efervescența de care dai dovada in rezolvarea indatoririlor profesionale iti poate declansa neplaceri in relatiile colegiale. Fii prudent, deoarece contextele astrale de astăzi îți favorizează dezvoltării unor conflicte ascunse la serviciu. Recomandabil este sa te ocupi discret si serios de munca ta, evitând provocările si discuțiile nefondate.



Scorpion

Ziua anunță preocupări legate de copii, discutii aprinse cu persoana iubita, dar si posibilitatea de a te ocupa de un hobby. Pe de alta parte, vin catre tine informatii deosebite legate de calatorii in strainatate. Fie ca va trebui sa calatoresti tu, fie ca cei dragi vor pleca departe, intr-un anume fel sufletul tau se va bucura si linisti. Acordă atentie deosebita prietenilor.



Sagetator

Sunt momente favorabile treburilor gospodaresti, dar si dialogurilor cu membrii familiei. Ar fi bine sa vorbesti putin si sa asculti atent ce iti spun ceilalti. Evită sa faci treburi de anvergură, pentru ca este posibil ca peste cateva zile sa fii nevoit sa le reiei. Organizeaza-ti programul, astfel incat sa te poti ocupa si de indatoririle profesionale.



Capricorn

Se prefigurează relatii tensionate cu cei apropiati: rude și prieteni. Disputele pot apărea de la divergenta opiniilor legate de mersulul lucrurilor in viata, dar si de la cele mărunte, care nu ar trebui luate in serios. Detaseaza-te de problemele altora si de modul lor de gandire si ai mai multa incredere in tine. Calatoriile pot deveni un subiect frecvent, deoarece contextele astrale de astăzi îți măresc dorul de ducă.



Varsator

Subiectul principal al zilei este legat de veniturile tale din munca desfasurata la un serviciu oficial. Poti primi bani, cadouri, dar si vesti importante legate de cheltuielile comune cu partenerul de viata sau cu colaboratorii profesionali. Totodată, se conturează cheltuieli majore pe cele necesare traiului cotidian, însă și cheltuieli pentru mofturile celor dragi. Alcatuieste-ti un plan financiar pe termen lung si respectă-l întocmai.



Pesti

Stările tale de spirit sunt fluctuante si de aici si reactiile tale la fel. Ar fi bine sa te ocupi doar de treburi usoare si sa eviti discutiile cu ceilalti. Se anunță dispute în relatiile parteneriale, însă totul pornește de la felul în care te raportezi tu la ceilalți și la situațiile comune cu aceștia. Ar fi bine să te ocupi mai mult d etine și mai puțin de ceilalți, deocamdată.