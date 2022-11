Greseli de intretinere a parului pe care probabil le faci

Vrei sa ai parul frumos si stralucitor, ca in reclame? Cu siguranta DA. Atunci ar trebui sa acorzi o foarte mare atentie modului in care iti ingrijesti podoapa capilara.



Esti sigura ca nu faci aceste greseli?



1. Nu iti perii parul inainte sa-l speli



Parul este mai slab cand e ud, iar cand e ud, parul are tendinta sa se incurce. Tocmai de aceea, inainte de a te spala pe cap, este indicat sa iti piepteni parul, astfel incat sa nu se incurce si mai tare si sa fie greu de descurcat dupa baie. De asemenea, dupa ce ai aplicat balsamul de par, foloseste-te de degete sau de un pieptene cu dintii rari, pentru a-l descalci. Apoi poti limpezi parul.



2. Iti perii doar varfurile



Ai auzit probabil, ca prea mult pieptanat poate duce la caderea parului. Insa, masarea scalpului stimuleaza circulatia sangelui si astfel, parul va creste sanatos si frumos. Atunci cand te piepteni, porneste din crestetul capului, spre varfuri.



3. Te speli des pe cap



Daca esti o maniaca in ceea ce priveste spalatul parului, afla ca scalpul se deshidrateaza cand te speli des, pierzandu-si uleiurile naturale. Astfel, parul tau va deveni uscat si fara "viata". Bineinteles, te poti spala zilnic, insa nu pe par, mai ales daca nu folosesti produse de styling care ti-ar putea face mai mult rau decat spalatul pe cap.



4. Te freci cu prosopul



Mai toate produsele de styling au pe instructiuni recomandarea sa-ti usuci parul cu un prosop. Asta nu inseamna, insa, ca trebuie sa te freci temeinic cu prosopul pe par. Aceasta actiune va dauna firului de par, facandu-l fragil.



5. Nu-l protejezi de caldura



Caldura este principalul dusman al parului. Si mai toate aparatele de coafat se bazeaza pe caldura. Foehnul, placa de par, ondulatorul, toate genereaza caldura. Pentru a preintampina distrugerea parului, lasa-l intai sa se usuce natural partial, apoi foloseste aparatele. De asemenea, seteaza-le pe o caldura medie si nu pe fierbinte.



6. Folosesti fixative inainte de a te coafa cu aparatele



Fie ca vrei sa-ti faci bucle sau sa-ti intinzi parul, nu te da cu fixativ inainte sa utilizeri placa sau ondulatorul. Alcoolul din produsele de styling nu fac casa buna cu caldura degajata de aparate. Foloseste fixativul doar DUPA ce ti-ai facut carliontii sau ti-ai indreptat parul.



7. Il tapezi



Taparea parului pentru a-i da volum a fost si inca mai este o practica foarte des intalnita. Desi efectul este imediat, pe termen lung parul are de suferit, pentru ca ii sunt afectate radacinile.



8. "Tratezi" varfurile despicate



Din pacate, daca varfurile parului au ajuns sa se despice, nicio crema-minune nu le va trata. Doar foarfeca! Pentru a minimiza efectul vizual, poti aplica ceara de par sau un ser special cu ulei de argan. Insa acest tratament NU va repara firele despicate, doar le va face mai putin aspre.