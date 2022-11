Care este cel mai benefic terci pentru micul dejun

Timp de decenii, terciurile au fost subiectul controverselor între nutriționiști. Unii cred că acestea sînt o sursă de carbohidrați suplimentari, în timp ce alții le consideră o parte indispensabilă a dietei.



Terciurile sînt un depozit de vitamine, minerale și carbohidrați lenți. Acestea oferă organismului toate substanțele necesare, de aceea ele sînt considerate cea mai bună opțiune pentru a începe ziua. Pe tema care terci este cel mai util, discuțiile nu dispar, dar mulți oameni de știință oferă întîietate hrișcăi.



Această cereală este bogată în fibre, care sînt necesare pentru buna funcționare a tractului gastro-intestinal. În plus, fibrele oferă o senzație de sațietate de lungă durată, împiedicîndu-vă să mîncați gustări nesănătoase pe tot parcursul zilei. Potrivit The American Heart Association, fibrele ajută la îmbunătățirea nivelului de colesterol din sînge, ceea ce, la rîndul său, reduce riscul de boli de inimă, diabet, accident vascular cerebral și obezitate.



În plus, hrișca conține, ca nimeni alta, foarte multe proteine vegetale, iar compoziția sa minerală este mult mai bogată decît cea a altor cereale. În special, ea conține fier, mangan, cupru, magneziu și fosfor.