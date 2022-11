Singurul fruct care reduce stresul şi combate căderea părului. Include-l acum în alimentație!

Cât de bun este pomelo pentru sănătate? Sunt foarte mulţi care se întreabă acest lucru, mai ales că după venirea frigului ne îndreptăm atenţia spre fructele exotice.



Pomelo este un fruct exotic tot mai prezent în supermakert-urile de la noi, alături de celelalte citrice populare la noi. Potrivit nutriţioniştilor, dacă vă întrebaţi câte de bun este pomelo pentru sănătate, trebuie să ştiţi că aduce foarte multe beneficii organismului.



Pomelo este foarte bogat în vitamine şi minerale şi are numeroase substanţe care reduce stresul oxidativ. Se mai spune despre pomelo că este ideal în perioadele reci, pentru că e reuşeşte să îndepărteze oboseala, dar şi astenia.



De asemenea, pomelo ar preveni şi sângerarea gingiilor şi slăbirea rădăcinii dinţilor. Datorită faptului că are un conţinut ridicat şi de potasiu, pomelo protejează şi inima şi reglează tensiunea arterială. Mai mult, pomelo poate preveni apariţia crampelor musculare şi a cârceilor.



Cercetătorii spun că datorită conţinutului ridicat de vitamine, pomelo poate preveni infecţiile urinare, creşte aciditatea din urină, care elimină o mare parte din bacteriile ce se află în tractul urinar.



Cei care se întrebă cât de bun este pomelo pentru sănătate trebuie să ştie şi că ar combate căderea părului prin vitaminizarea rădăcinii firului. De asemenea, în uz extern, pomelo este util pentru zonele cu piele aspră, deshitratată, pentru că are efect de regenerare şi întinerire.