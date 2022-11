Ce să mănînci seara ca să slăbeşti 1,5 kilograme, pînă dimineaţa

Lupta cu kilogramele în plus este destul de greu de dus, mai ales în cazul persoanelor care au un program destul de încărcat și au nevoie de un aport caloric destul de mare pentru a trece peste stresul de pe parcursul unei zile intregi.



Fiecare persoana trebuie să aibă minim 3 mese pe zi și maxim șase, scrie lyla.ro.



Prima masa trebuie sa aiba loc la primele ore ale diminetii, cand puteti manca absolut orice. Celelalte mese trebuie sa aiba loc la intervale de cate trei ore si trebuie evitate pe cat posibil grasimile saturate si alimentele bogate in carbohidrati. Insa, cina care trebuie sa aiba loc la ora 18, cel tarziu, trebuie sa fie formata din combinatii intre urmatoarele alimente:



Rosii, peste, carne de pui, cereale integrale, fasole verde, alune, fistic, usturoi, ceapa verde, ceapa rosie, ghimbir, cartofi dulci, sparanghel, porumb fiert, linte sau salata verde.



Oricare dintre aceste alimente vor asigura o ardere mult mai intensa pe timpul noptii in intregul organism iar dupa un somn de minim 6 ore, maxim 8 ore, va veti trezi cu maxim 1,5 kilograme mai usori.



Secretul consta insa in combinarea alimentelor mentionate mai sus. Astfel, trebuie combinate alimentele proteice cu cele fibroase si cele bogate in carbohidrati, in cantitati egale iar o portie trebuie sa cantareasca maxim 350 de grame.