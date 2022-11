Ce spun astrele azi, 1 noiembrie

Berbec

Evenimentele principale ale zilei sunt legate de prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante cu acestia, astfel ca atentia ta trebuie sa fie la cote inalte. Controversele pot fi prezente, dar au farmecul si rolul lor. Spre seara, acorda-ti momente de liniste pentru a te gandi pe indelete la informatiile primite astazi. Cu siguranta, printre polemici, ti s-au oferit sfaturi sau indemnuri de care ar trebui să ții cont.



Taur

Astăzi ești hotărât sa te ocupi de carieră și de imaginea ta in societate. Sunt posibile situatii tensionate, dar le poti depasi fara probleme. Familia nu te sustine deocamdata in demersurile tale, dar ai rabdare, deoarece vin zile bune in acest sens. In a doua parte a zilei incearca sa iei legatura cu un prieten, pentru ca te poate ajuta in luarea deciziilor potrivite drumului tau in viata.



Gemeni

Calatoriile si studiile alcatuiesc subiectul principal al primei zile de Noiembrie. Este vorba de cele pe termen lung. Sunt posibile rasturnari de situatie in aceste zone ale vietii, dar ai incredere si rabdare ca lucrurile se vor aranaja pe un fagas bun. Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte, astfel ca este un moment excelent de a-ti planifica activitati culturale pe intreaga luna.



Rac

Este o zi excelentă pentru a te ocupa de chestiuni financiare ce vizeaza banii altora: taxe, impozite, credite, relatii cu institutiile financiare sau mosteniri. S-ar putea sa constati ca dorintele sau planurile tale legate de acest capitol nu se pot realiza, dar deocamdata astrele iti ofera tot ce ai nevoie din acest punct de vedere. Exista necunoscute si restrictii, dar in curand lucrurile incep sa intre pe un fagas mai bun.



Leu

Relatiile parteneriale animă ziua de astazi. Situatiile conflictuale te vor duce cu gandul la faptul ca ar fi bine sa faci ceva modificari in parteneriate si colaborari. Ai rabdare, deoarece nu este un moment prielnic pentru asa ceva. Alcatuieste diverse planuri in acest sens si vei vedea ca incep sa se contureze. Pentru cei din mediul social in care traiesti si iti desfasori activitatea esti un mic Soare, asa ca trebuie sa te comporti pe masura.



Fecioara

In prima zi a lunii Noiembrie cheful tau de munca este la cote inalte. Si asa este si bine, deoarece succesele nu vor intarzia sa apara. Situatiile ivite la serviciu sunt destul de tensionate, dar vei reusi sa depasesti totul cu bine. S-ar parea ca astazi nu esti pe aceeasi lungime de unda cu colegii de munca sau cu sefii, dar sunt momente pasagere. Pe de alta parte, sanatatea poate fluctua destul de mult. Dozează-ți eforturile!



Balanta

Prima zi a lunii Noiembrie iti aduce chef de petreceri si aventuri. Iubirea plutește în aer, oferindu-ți câteva săgeți amăgitoare. Altii se pot ocupa de copii. Este o zi minunata pentru a-ti pune in valoare creativitatea. Incerca sa iti planifici activitati culturale pe toata luna, deoarece astrele iti trimit raze minunate in acest sens. In a doua parte a zilei, este nevoie sa te ocupi de treburile de la serviciu.



Scorpion

Activitatile casnice si relatiile familiale îțti deschid luna Noiembrie. Te ocupi cu plăcere de tot ce este legat de casă, patrimoniu sau relatii parentale. Poti planifica diverse lucruri ce tin de intretinerea sau reamenajarea locuintei. Chiar si o schimbare de locatie datorita carierei profesionale poate apărea la orizont. Pe de alta parte, gandurile tale zboara catre perioada copilariei si pesonajele ei.



Sagetator

Astazi esti nevoit sa faci o multime de drumuri scurte, dar toate cu folos. Atentie la drum si pleaca doar dupa ce te asiguri ca totul este in ordine cu mijlocul de transport sau cu scopul calatoriei. Este o zi propice si pentru formele de scolarizare pe termen scurt. In a doua parte a zilei, intalnirile si dialogurile cu rudele sau prietenii apropiati iti pot oferi momente placute si interesante.



Capricorn

Chestiunile financiare sunt preocupările tale de astăzi. Se pare ca se rezolva anumite lucruri ce trenează de mult timp. Poti primi cadouri sau recompense mărunte, dar de folos. Pe de alta parte, incepi sa pui in balanta valorile tale morale si materiale. Este un moment excelent de a analiza cu atentie ce este mai important pentru tine si de actiona in consecinta. Astrele iti trimit influxuri discrete ce te pot ajuta sa iei deciziile potrivite.



Varsator

Inceputul lunii Noiembrie este excelent pentru tine. Esti plin de viata, răspândești veselie si te avânți in tot si toate cu mult elan. Relatiile cu cei din jur pot fi destul de conflictuale, dar ai suficiente resurse sa depășești totul cu bine. S-ar putea sa constati ca anumite relatii sau colaborari nu iti mai sunt pe plac, insa cantareste cu atentie inainte de a lua o decizie. Foloseste-ti energia de astazi si pentru remodelarea propriei personalitati.



Pesti

Este o zi minunata pentru a te ocupa numai de tine. Chiar dacă te vei orienta către cei din jur, gandurile tale zboară numai la sufletul tau. Rezolvă doar treburile cotidiene usoare. Plimbările in aer liber sau meditatia in tihna si taina la evenimentele din jurul tau sunt cele mai indicate activitati. Chiar sunt lucruri pe care acum trebuie sa le stii despre propria ta fiinta si să-ți faci planuri de acțiune.