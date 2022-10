Beneficiile şi prejudiciile fructului Kaki!

Fructul Kaki este o adevărată sursă de substanţe utile. Fructul este bogat în magneziu, potasiu și caroten, consideraţi agenţii anti-cancer excelenţi, iar pulpa, conține 15% de glucoză și fructoză, în plus, din compoziția fructului fac parte vitamine, în cele mai mari concentrări: A, P şi C. Fructele Kaki după conținutul antioxidanţilor nu sunt inferioare ceaiului verde. Fructul conţine, de asemenea, un număr mare de acizi organici, taninuri, proteine și carbohidrați.



Beneficiu pentru sistemul digestiv



Kaki vă va ajuta să trataţi stomacul deranjat. Pectina din compoziţia fructului influențează în mod activ asupra microflorei, are un efect de fixare. De altfel, anume din cauza pectinei, curmala are un gust astringent.



Beneficiu pentru sistemul cardiovascular



Fructul hrănește în mod activ muşchiul inimii. Acest lucru se datorează conținutului de zaharuri. Prin urmare, pentru cei care doresc să consolideze sistemul cardiovascular, Kaki este un asistent minunat.



Beneficiu pentru vedere



Beta-caroten, care colorează fructul în portocaliu, este pur și simplu indispensabil pentru vedere, o întărește și previne îmbătrânirea ochilor.



Beneficiu pentru plămâni



Beta-caroten nu numai că va proteja ochii, dar şi va preveni apariția bronșitei și pneumoniei.



Beneficiu pentru rinichi



Magneziu, care este prezent în acest fruct, ajută la excretarea sării de sodiu şi ameliorează activitatea rinichilor. Pentru efectul diuretic ar trebui să mâncaţi 3-4 fructe pe zi, alternându-le cu lapte fierbinte.



Beneficiu în combaterea anemiei



Conținutul ridicat de fier şi alte microelemente, fac din Kaki indispensabil la tratarea anemiei. În acest caz, sunt utile și frunzele (ceai făcut din ele) şi fructele.



Beneficiu în combaterea răcelii



Conținutul ridicat de vitamine A şi C ajută organismul să consolideze sistemul imunitar şi să lupte împotriva răcelii. La durerile de gât se recomandă un suc diluat dintr-un fruct cu un păhărel de vodcă sau apă, se clătește la fiecare două-trei ore.



Beneficiu în combaterea depresiei



Fructoza și glucoza, care sunt în fructele Kaki, nu vor permite melancoliei să învingă. Magneziu, la rândul său, va calma nervii și va oferi un somn sănătos.



Beneficiu în cosmetologie



Cu porii extinşi și o tendință la acnee, cosmeticienii recomandă să se aplice o mască dintr-un amestec de pulpă și gălbenuș de ou. Această mască ar trebui să fie ţinută timp de 10-15 minute, apoi să clătiţi faţa cu apă rece.



Toate proprietățile utile ale fructului Kaki sunt fără număr. Kaki este recomandat pentru cei care suferă de varice şi sângerarea gingiilor. Fructul conține iod și este util în anumite maladii ale glandei tiroide. De asemenea, Kaki protejează organismul de bacterii, cum ar fi E.coli și Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. În ciuda dulceţii și săturării, Kaki conţine puţine calorii, doar 60 de calorii la 100 de grame, așa că oamenii care urmează dieta, consumă fructul între felurile de mâncare.



Contraindicații pentru utilizare sau pur și simplu daune:



Kaki este dăunător și periculos pentru persoanele cu diabet zaharat și oamenii care au probleme cu obstrucția intestinală.



Pentru ca beneficiile să fie mai tangibile este suficient să mâncaţi unul sau două fructe pe zi. Nu uitaţi că Kaki este util doar în stare coaptă. Respectaţi regulile de bază la cumpărare. În primul rând, acordaţi o atenție la dungile pe coaja fructului: cu cât acestea sunt mai multe, cu atât fructul este mai dulce. În plus, coaja trebuie să fie tare și netedă, iar pulpa moale (sau semi-moale). În acest caz, Kaki va fi cel mai util. Fructul Kaki copt trebuie să fie destul de moale, portocaliu, iar frunzele ar trebui să fie maro. Prezența punctelor negre pe fruct, sugerează faptul că fructul a început să se deterioreze. Și de acest lucru, de asemenea, depinde dacă Kaki va aduce beneficii sau daune.