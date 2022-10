Această brînză de vaci nu provoacă fermentație în intestin, se digeră bine și are un gust plăcut. Încercați să pregătiți brînza delicioasă și foarte utilă a longevivilor!



Aceasta este o brînză de vaci presată, făcută din lapte și lămîie.



O astfel de brânză are o serie de acțiuni terapeutice: îmbunătățește memoria, întărește inima, oasele și articulațiile, îmbunătățește starea generală a omului și este foarte utilă în tulburările nrvoase și stările depresive. Această brînză nu provoacă fermentație în intestin, este bine absorbită și are un gust plăcut.



Pentru a pregăti brînza, avem nevoie de:



Lapte - 1 litru



Lămîie - 1 buc/



În primul rând, trebuie să stoarceți sucul din lămîie și să puneți pe aragaz cratița cu lapte. Cînd laptele se va încălzi bine, dar nu va fierbe, trebuie să turnați sucul de lămîie, să amestecați repede și să scoateți imediat cratița de pe foc. Asta e tot, brînza este gata, rămîne s-o separați de zer cu ajutorul unui tifon sau a unei site dese.



Nu sărați brînza înainte de a o consuma și nu adăugați zahăr, pentru a-i intensifica proprietățile utile, puteți adăuga smîntînă sau miere.



Nu aruncați zerul, el are, de asemenea, proprietăți de vindecare!