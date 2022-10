Târg de produse autohtone în PMAN. Ce cumpără oamenii şi ce părere au de preţuri

Fructe, legume, flori, produse apicole sau vinuri selecte. Toate produsele de sezon, naturale şi sănătoase pot fi procurate direct de la peste 30 de producători autohtoni, în cadrul Târgului inaugurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Cumpărătorii sunt aşteptaţi în fiecare weekend, până la sfârşitul lunii noiembrie, informează Moldova 1.







Vitalie Grigoreţ din Criuleni a adus produse apicole. El spune că are aşteptări mari de la acest târg.



„Sperăm să vindem. Puţină marfă şi să avem venit, posibilitatea că oamenii să ne cunoască, să ne acoperim cheltuielile”.



La târg şi-au expus produsele 30 de producători.



„Am venit la târg cu must dulce, vin alb, muscat cu aligote alb şi cu vin roşu. Târgul pentru noi este de a ne face mai mulţi cumpărători”;



„Noi avem marfă de sezon, nu am vândut-o încă. Am 56 de soiuri de gheorghine, în total am peste două mii de tufe, undeva 20 de mii de bulbi, dacă nu reuşesc sa-i vând într-o lună trebuie să-i pun pe iarnă”.



Unele produse se oferă pentru degustare pentru cumpărători.



„Acesta e must aparent făcut de ieri, e dulce, e băutura pe care putem să o dăm să o bea şi copiii”.



„Am venit foarte curioşi să vedem ce ne propune Moldova toamna. Important este că ştim ce cumpăram. Sunt producătorii noştri, speram că sunt produse ecologice”.



„Târgul e bun, am hotărât să cumpăr un borcanaş de vişini în sucul lor. Preţul e normal, oamenii muncesc”.



Târgul Agricol „Satul Meu” va fi deschis în Piaţa Marii Adunări Naţionale în fiecare weekend, până la sfârşitul lunii noiembrie şi este organizat sub patronatul Guvernului Republicii Moldova.