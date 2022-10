Ce spun astrele azi, 23 octombrie

Berbec

Contexul astral al acestei zile va indeamna sa faceti schimbari in viata voastra; nu trebuie sa actionati sub impulsul momentului, insa nici nu este cazul sa asteptati sa fiti impinsi de la spate in acest sens. Lucrurile pot sa decurga firesc, sub coordonarea voastra, sau ceva mai putin benefica, oarecum fortat. Aceasta a doua varianta s-ar putea sa va nemultumeasca teribil, pentru ca va veti trezi cu unele impuneri, care nu va vor conveni deloc; din pacate, este foarte posibil sa nu mai puteti schimba foarte multe, asa ca, cel mai bine, este sa va mobilizati si sa actionati atunci cand trebuie. Si perceptiile voastre asupra unor persoane s-ar putea sa fie oarecum denaturate; fiti ceva mai retinuti, pana cunoasteti mai bine oamenii.



Taur

Nu va fi liniste, azi, in viata voastra de familie; este posibil sa existe nemultumiri cu privire la prestatiile voastre domestice, caz in care trebuie sa va asumati vina si sa reparati lucrurile. Trebuie sa va mentineti in asentimentul partenerilor si sa dati un exemplu pozitiv juniorilor. Va fi greu pentru voi sa va mobilizati de la primele ore ale diminetii, avand in vedere ca este foarte posibil sa va confruntati cu insomnii; anumite evolutii din viata voastra s-ar putea sa nu va dea pace sa va odihniti sau poate caste ceva organic care trebuie investigat. Fiti atenti la limitarile date de propriul organism si nu exagerati prea mult nici cu cerintele fata de voi, nici fata de cei din jurul vostru.



Gemeni

Va veti trezi ca tanjiti dupa ceva, ca va cuprinde melancolia, insa de dimineata; probabil ceva din trecutul vostru va trezeste unele amintiri. Este bine sa va faceti timp si de aduceri aminte, insa prezentul este mai important, si ceea ce va propuneti sa faceti pentru acum si pentru mai tarziu. Unele scheme pe care vi le-ati pregatit pentru astazi ar putea sa iasa foarte bine, daca va veti mobiliza asa cum trebuie; mobilizati pe toti cei implicati pentru a pune lucrurile in miscare. In cercurile sociale, multe din activitati s-ar putea dovedi stimulante si foarte binevenite, mai ales la finele zilei, cand simtiti nevoia de a va destinde, de a va oferi ragazul pentru refacerea propriilor forte.



Rac

Astazi veti dori sa va puteti misca mult mai liberi, fara constrangerile care guverneaza, acum, viata voastra; nu este deloc simplu sa va indepliniti acest deziderat, mai ales ca aveti responsabilitati care nu sufera amanare. Totusi, daca veti fi foarte organizati si veti reusi sa faceti ceea ce este mai urgent, veti avea la dispozitie intreaga dupa-amiaza pentru a face ceea ce va place; pentru a nu pierde deloc timpul incercati sa va organizati inca din timpul programului de lucru. Luati in considerare sa aduceti langa voi, intr-un astfel de demers, si persoanele dragi din viata voastra, daca acest lucru este posibil. Starea voastra psihica, dar si cea fizica, ar putea cunoaste o imbunatatire substantiala, daca reusiti sa faceti ceva de genul acesta.



Leu

Nu va lipseste curajul de a trece la actiune, imediat ce conditiile sunt favorabile pentru asta. In plan profesional, exista conditii favorabile pentru a va impune punctele de vedere, insa trebuie sa faceti acest lucru cu tact si diplomatie; uneori uitati de asta si credeti ca aveti tot dreptul sa impuneti, iar aceasta este o atitudine total gresita. Un alt lucru care ar putea fi foarte dificil pentru voi, tine de rabdare; este greu sa va impuneti sa asteptati momentul potrivit pentru a actiona, insa daca vreti sa obtineti maximum de satisfactie si rezultate, ar fi bine sa faceti acest lucru. Este important sa luati lucrurile pas cu pas, fara a sari peste etape absolut necesare; inclusiv in viata sentimentala, acesta este un sfat pe care trebuie sa-l luati in considerare.



Fecioara

Nu va lipseste energia si vitalitatea, iar contextul astral va este destul de favorabil, mai ales in plan profesional. Motivatiile de a va atinge scopurile va vor impinge sa mergeti inainte; proiecte noi pot fi puse, fara frica, in practica, existand premisele unor castiguri viitoare multumitoare. Nici de idei noi nu duceti lipsa, idei care vor fi destul de apreciate in cercurile de specialitate. Fiti atenti la anumite persoane pe care invidiile le imping la actiuni nu tocmai corecte; pentru cei ce nu joaca cinstit, este bine sa aveti, dinainte, raspunsul pregatit. Chestiunile de moralitate trebuie sa intervina, cu prioritate, atat in plan profesional, cat si in plan personal.



Balanta

Astazi se pare ca veti avea mari batai de cap cu anumite chestiuni domestice, care trebuie rezolvate urgent; nu mai este nici o posibilitate de a amana, pentru ca ati mai facut acest lucru, iar problemele s-au acutizat. In plus, inclusiv relatia de cuplu se poate sa fi suferit, din aceasta cauza. Daca exista lucruri la care nu va pricepeti, ar fi bine sa cereti ajutorul unui specialist. Nu vreti sa va treziti cu vreo inundatie sau vreun scurt circuit, dupa reparatii facute de mantuiala. Acestea nu sunt lucruri cu care sa va jucati. Sistemul digestiv este mai sensibil astazi; mancati ceva mai light si verificati etichetele produselor inainte de a le consuma.



Scorpion

Este o zi in care nu prea sunteti concentrati la chestiunile serioase din viata voastra; desi toata lumea va stie foarte focusati pe ceea ce faceti, iata ca exista si in pentru voi zile de acest gen, in care, daca s-ar putea, v-ati detasa de tot si de toate. Totusi, putini dintre voi vor avea posibilitatea de a face acest lucru, de-a lungul intregii zile; va trebui sa va multumiti cu doar cateva momente, care nu vor fi, nici pe departe, suficiente pentru a va reface tonusul pierdut. Ar trebui sa invatati sa comunicati mai eficient, macar cu apropiatii, care incearca sa va fie alaturi, insa nu intotdeauna va inteleg pe de-a-ntregul, chiar daca isi dau silinta.



Sagetator

Prea multa munca nu compenseaza cu alte lipsuri existente in viata voastra; nu puteti sa va refugiati in viata profesionala, daca exista lacune majore in viata voastra personala. La un moment dat, toate aceste frustrari vor rabufni, iar psihicul vostru va fi foarte afectat. Nu trebuie sa aveti pretentia ca cineva sa vina sa rezolve lucrurile pentru voi; nu depinde decat de voi sa faceti ceva, orice, pentru a va simti mai impliniti. Daca sunteti inca celibatari, iesiti in lume, cunoasteti persoane noi; de undeva, trebuie sa apara si cineva potrivit pentru firea voastra. Numai sa nu fiti prea cusurgii, pentru ca astfel nu veti reusi sa gasiti nicodata, pe nimeni. Sau daca rutina de zi cu zi a devenit insuportabila, faceti ceva deosebit in fiecare zi, care sa sparga tiparele si sa va ajute sa va inviorati.



Capricorn

Nu vi se intampla prea des, insa aveti si zile cand aproape ca nu ati iesi din casa; chiar daca, de regula, va place sa va inconjurati de cat mai multe persoane, iata ca astazi este o astfel de zi, in care v-ar placea sa ramaneti doar cu voi insiva. Nu va prea atrage sa faceti conversatie, asa ca unele persoane cu care veti intra in contact vor fi total contrariate. Incercati sa limitati pagubele pe care le-ati putea aduce reputatiei voastre, limitand cat mai mult interrelationarea, cel putin in privinta persoanelor care nu va cunoasc suficient de bine pentru a va accepta si cu bune si cu rele. Relatia sentimentala, in ciuda starii voastre de spirit, poate sa evolueze destul de linistit, mai ales daca aveti norocul sa fiti alaturi de parteneri intelegatori, care va accepta felul de a fi.



Varsator

Astazi ati putea spune ca este o zi ce ar putea reprezenta inceputul unei noi etape din viata voastra; perspectivele se schimba, dintr-o data lumea pare mai colorata, mai frumoasa. V-ati convins acum ca nu era nevoie decat sa treceti la actiune. Statul in expectativa nu poate fi o optiune viabila prea mult timp. Mereu este loc de mai bine, iar astfel de momente va pot ajuta sa vedeti ca sunteti capabili de asta, ca puteti face mai mult. Trebuie sa va puneti in practica ambitiile, oricat de greu ar parea un astfel de demers; pana la urma, daca stam bine sa ne gandim, oare ce lucru important se poate dobandi fara munca asidua?



Pesti

Se pare ca astazi sunteti abia la inceputul unor tramite care ar putea sa va aduca unele castiguri insemnate; nu este vorba, neaparat, de castiguri de natura materiala. Insa doar cuvantul castig inseamna ceva in plus si nu in minus, deci e de bine. Nu va grabiti sa faceti cine stie ce aranjamente in ceea ce priveste relatia de cuplu, mai ales daca sunteti inca la inceput; mai lasati sa treaca ceva vreme, sa se mai decanteze lucrurile si apoi puteti trece la actiune. In familie, se pare ca se pune problema de a va canalize eforturile intr-o anumita directie; trebuie sa discutati clar si concis, pentru ca toata lumea sa stie ce are de facut. Valorizarea muncii depuse este importanta pentru oricine, insa astazi, mai mult ca oricand, pentru voi.