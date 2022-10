Ce spun astrele azi, 21 octombrie

Berbec

O zi destul de tensionata, mai ales in ce priveste relatiile de la locul de munca, dar si eficienta pe care o ai in activitatile profesionale. Este posibil sa te vezi deodata cu toate pe cap, sa fie nevoie sa faci si munca altora, sau sa constati ca unele informatii pe care le-ai transmis au fost gresit intelese. Cu toate acestea, evita sa te suprasoliciti, intrucat organismul este destul de sensibil in aceste zile. Si nici nu te grabi sa iei decizii, oricum vei lua destule incepand de maine.



Taur

O zi cu destule schimbari, chiar surprize, unele deloc placute, mai ales ca tie nu-ti place sa fii luat prin surprindere. Se pare ca domeniul vizat este, pe de o parte, cel al iubirii, iar pe de alta parte, cel al prietenilor. Unii prieteni isi arata acum adevarata fata. In relatia de iubire, exista multa nehotarare si ambiguitate. Dar ziua de astazi este valoroasa, prin aceea ca te ajuta sa realizezi pe cine poti conta cu adevarat si care sunt schimbarile care ti-ar fi benefice pe termen lung.



Gemeni

O zi destul de incordata. Luna in Fecioara si configuratiile momentului anunta framantari interioare, sentimentul pierderii directiei sau nemultumiri legate de stabilitatea materiala ori relatiile familiale. Totusi, pierderea directiei este perceputa mai mult in plan profesional, unde apar destule surprize si rasturnari de situatie. Asadar, o zi potrivita mai degraba introspectiei, decat activitatilor practice. Incearca sa vezi ce te nemultumeste de fapt si care sunt lucrurile care-ti lipsesc.



Rac

Motto-ul zilei de astazi pare sa fie pentru tine : "masoara de doua ori si taie o data". Acesta se aplica mai ales in ce priveste comunicarea, felul in care transmiti informatiile mai departe, exprimarea de sine, destainuirile, dezvaluirea unor intentii. Altfel spus, ai grija ce si cu cine vorbesti, pentru a nu da posibilitatea altora sa-ti rastalmaceasca vorbele sau intentiile. Asta pentru ca astazi exista o tendinta accentuata spre versatilitate, lipsa de consistenta si sinceritate. Prin urmare, pe langa flexibilitate si adaptabilitate in toate situatiile care apar, filtreaza cu atentie informatiile, fii discret si amana semnarea unor contracte.



Leu

Atmosfera astrala a zilei sugereaza sa fii cat poti de prudent in toate chestiunile de ordin financiar. Evita cumparaturile, investitiile si cheltuielile de orice fel. Negocierile sau orice discutii legate de vreo afacere ar fi bine de lasat pe altadata. De asemenea, daca ai de facut plati sau de primit bani de undeva, fii atent la fiecare detaliu si asigura-te ca totul e in regula.



Fecioara

S-ar putea ca simtul critic sa fie exacerbat, tendinta de a te plange in legatura cu gesturile celor din jur sa fie la ordinea zilei, iar sentimentul insecuritatii si instabilitatii sa fie prezent. E-adevarat ca gesturile unor persoane apropiate sunt destul de ciudate, iar schimbarile care apar in cadrul relatiilor nu sunt planuite si asteptate, dar, se pare, doar asa poti iesi din zona de confort si poti face cu adevarat schimbarile benefice.



Balanta

Astazi poti avea sentimentul ca te ajunge trecutul din urma sau ca retraiesti unele experiente trecute. In tot cazul, se pare ca apar consecintele unor decizii mai vechi, pe care va trebui sa le recunosti si sa le infrunti, pentru a le putea depasi. Pe de alta parte, emotiile sunt intense si schimbatoare, asa ca ar fi bine sa iti reduci cat poti agenda de lucru si sa te ocupi doar de urgentele care apar.



Scorpion

Suprizele carora e necesar sa le faci fata astazi, se pare ca tin de sfera prietenilor si sustinatorilor. E posibil ca unii prieteni sau unele cunostinte, care au promis sa te sustina in niste demersuri legate de un proiect, acum sa intoarca spatele, sau "sa joace la doua capete". Versatilitatea pluteste in aer astazi. La fel si inclinatia catre a minti, de dragul de a cadea in picioare. Asa ca nu lua de bun chiar tot ce auzi si nici tu nu promite mai mult decat poti face.



Sagetator

E posibil sa ai parte de tot felul de surprize nu prea placute, legate de casa, camin sau familie, care te distrag de la sarcinile profesionale si obiectivele propuse pentru astazi. De aceea, ai nevoie de calm, flexibilitate si rabdare, pentru a le impaca pe toate si a rezolva cat mai repede problemele care apar. Pe de alta parte, este posibil ca astazi sa ai sentimentul ca retraiesti o situatie din trecut, care are legatura cu relatiile profesionale sau cu autoritatea in general. Asa ca, fii atent ce lectie ai de invatat.



Capricorn

Indemanarea si talentul oratoric se pare ca nu sunt punctele tale forte astazi, de aceea, asigura-te ca ceilalti inteleg exact ce vrei sa transmiti, mai ales daca o faci in scris. In plus, uita-te pe unde mergi si fii atent cum manevrezi aparatura electrica/ electronica sau diversele obiecte, pentru ca exista riscul sa te impiedici, sa te lovesti sau sa scapi din mana tot felul de lucruri. Daca se pune problema vreunei calatorii, fie aman-o, fie ia-ti masuri suplimentare de precautie.



Varsator

Axa banilor este tensionata astazi, semn ca e posibil sa intampini tot felul de blocaje sau sa apara surprize legate de recuperarea unor sume de bani, sau de administrarea finantelor. E posibil sa te trezesti cu datorii mai mari decat stiai, sau sa fii in imposibilitatea de plata a unor taxe si impozite. In tot cazul, astazi e nevoie de solutii ingenioase care sa te ajute sa rezolvi tot ce apare.



Pesti

Luna plasata in Fecioara iti poate conferi stari schimbatoare, fragilitate emotionala, sensibilitate. Toate acestea se manifesta cu atat mai pregnant, cu cat surprizele de la parteneri de afaceri sau partenerul de viata sunt mai dese. Asadar, incearca sa nu iei personal chiar tot ce ti se spune, dar nici nu conta prea mult pe promisiunile sau justificarile care ti se "livreaza" astazi cu atata nonsalanta.