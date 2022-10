Ce spun astrele azi, 20 octombrie

Berbec

Relatiile sentimentale sunt importante, pentru ca iti pot oferi sprijin, liniste sufleteasca si chiar sfaturi bune in diverse probleme de viata. Totul este sa-ti deschizi sufletul, sa asculti rabdator ce ti se spune si sa fii sincer in aprecieri. Dupa-amiaza relaxeaza-te, alaturi de cei dragi la vizionarea unui film sau hoinarind prin locurile preferate.



Taur

Se pare ca astazi iti este dor sa petreci mai mult timp cu membrii familiei, cu neamurile sau prin locurile natale. Bucura-ti sufletul, conversand si intalnindu-te cu aceste persoane. Este o perioada in care foarte usor ti se pot schimba conceptiile vizavi de casa si ambientul familial. Orienteaza-ti eforturile si pentru a rezolva treburile gospodaresti curente.



Gemeni

Activitatile profesionale desfasurate alaturi de sefi si colegi sunt la ordinea zilei si destul de solicitante. Sunt favorizate discutiile pe teme diverse. Pe de altă parte, există și posibilitatea sa faci mai multe calatorii scurte, pentru a rezolva, fie demersuri profesionale, fie pentru a ajuta o ruda sau un prieten. Fereste-te sa dai sfaturi si sa formulezi concluzii pripite.



Rac

Pe de o parte, îți vin bani de la serviciu, însă pe de altă parte, apar imediat si cheltuieli urgente. Totusi, tema importanta a zilei o constituie variantele noi de crestere a veniturilor dintr-o activitate desfasurata intr-un alt loc de munca. De aceea retine ce afli si informeaza-te corect in acest sens. Insa, deocamdata este bine sa economisesti bani.



Leu

Ziua iti ofera multa energie si posibilitati de a schimba multe si marunte in viata ta. Ar fi bine sa te orientezi mai intai spre modelarea personalitatii tale si a felului in care relationezi cu ceilalti. Foarte usor poti vedea dincolo de perdeaua materiala a vietii cotidiene. Profita de aceste momente si gandeste-te pe indelete cum ai dori sa se desfasoare viata ta de acum incolo.



Fecioara

Iti sunt favorizate discutiile discrete cu persoanele din anturajul profesional. Pe căi neobișnuite vei afla diverse, insa nu toate iti sunt de folos. De aceea selecteaza atat partenerii de dialog, cat si informatiile primite. Ingrijeste-ti sanatatea, pentru ca intregul organsim este ceva mai sensibil astazi. Evita consultatiile si analizele medicale, pentru ca exista riscul unor erori.



Balanta

Multi prieteni sunt in preajma ta. Cu unii s-ar putea sa te intalnesti pur si simplu din senin, cu altii vei lua legatura prin diverse mijloace de comunicare. Oricare ar fi varianta de contact, fii prudent si vorbeste strictul necesar. Asta pentru ca exista masti care te pot induce in eroare. Dupa-amiaza, odihneste-te si analizeaza cele petrecute pe parcursul zilei.



Scorpion

Este o zi cu multa forfota la serviciu. Sefii te solicita, colegii vor si ei o mana de ajutor din partea ta, iar tie iti zboara gandurile la distractii si la cei dragi. Concentreaza-te pe treburile profesionale, deoarece exista un risc crescut de alterare a imaginii publice si chiar a pozitiei tale in cadrul grupului de lucru din care faci parte. Dupa-amiaza, răsfață-te cu un film bun.



Sagetator

Sunt momente bune pentru a te ocupa de calatorii. Fie ca este vorba de ceva profesional, fie personal, de agrement ti-ar prinde bine sfaturile cuiva cu experienta. Pe de alta parte, aminteste-ti de prietenii sau cunostintele plecate in tari straine, care ti-ar putea oferi informatii utile. In orele serii, relaxeaza-te la un spectacol de teatru sau la un taifas cu cineva drag.



Capricorn

Segmentul financiar cere multă atenție astazi. Pe de o parte, este vorba despre achitarea facturilor curente sau altor tipuri de datorii. Insa pe de alta parte, te poti gandi la planuri de investii in bunuri materiale. Traversezi o perioada favorabila dialogului cu specialisti financiari si imobiliari. Se recomanda prudenta daca te angrenezi la cheltuieli comune cu partenerul de viata sau cei profesionali.



Varsator

Orientează-ți atentia spre relatiile parteneriale. Pot reaparea discutii vechi legate de activitati profesionale desfasurate in comun. Pe de alta parte, partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca iei decizii de unul singur si nu tii cont de sfaturile sau nevoile sale. Retine ce iti spun ceilalti, pentru ca pe undeva au dreptate. Cu putin efort ai putea multumi pe toata lumea.



Pesti

Pui mult suflet astazi in tot ce întreprinzi. Totusi este posibil ca eforturile tale sa fie putin apreciate. Relatiile colegiale sunt tensionate si foarte usor se poate ajunge la conflicte pe termen lung. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila pe segmentele inimii. Evita consulatiile si analizele medicale, insa ingrijeste-te atent.