Ce spun astrele azi, 19 octombrie

Berbec

Luna se afla astazi in zodia Leului si iti activeaza zona iubirii si a copiilor. In tot ce intreprinzi cauti compania cuiva, in special a partenerului de viata. Esti extrem de atent la nevoile celor de langa tine. Abordezi teme de discutie foarte profunde si te manifesti cu caldura, generozitate si iubire. La serviciu esti pragmatic, intreprinzator si foarte apreciat.



Taur

Tu primesti influenta Lunii din Leu in zona familiei si a sufletului. Cel mai bine te simti acasa, in sanul familiei, unde iti incarci bateriile, te simti protejat si sustinut. La locul de munca esti foarte solicitat si ai parte de colegi si subordonati echilibrati si binevoitori. Este o perioada in care iti reevaluezi resursele, atat cele financiare cat si aptitudinile dezvoltate.



Gemeni

Pe tine Luna in Leu te stimuleaza in zona comunicarii si a mentalitatii. Esti un vorbitor vesel, entuziast, profund si ai succes atat in familie, cat si la locul de munca. Se prefigureaza un voiaj de scurta durata sau aproape de casa, in compania persoanei iubite ori a copiilor, care ti-ar putea aduce distractie si relaxare deplina. Fii diplomat in relatiile cu sefii sau autoritatile.



Rac

Sub influenta Lunii in Leu, proiectata in zona banilor munciti si a talentelor, te simti mandru de situatia ta materiala si de calitatile tale creative. Te remarci prin generozitate, altruism, si poti alege sa impartasesti oamenilor cu nevoi speciale din preaplinul tau, fie ca este vorba de sprijin material sau moral. In familie, te asteapta o atmosfera de pace si armonie.



Leu

Astazi zodia ta gazduieste Luna si iti atrage atentia asupra personalitatii tale, a felului in care te manifesti in lume. In relatia cu familia si apropiatii, esti capricios, cauti sa detii controlul si ai putea simti ca familia este rece sau distanta. Cel mai bine iti manifesti creativitatea in natura sau in spatii deschise. Partenerul de viata te cucereste prin originalitate.



Fecioara

Tu primesti influenta Lunii din Leu in zona discretiei si a nevoii de izolare. Astazi ai succes in activitatile intreprinse in umbra, departe de ochii lumii. Investesti multa energie in relatia cu familia si ai putea fi rasplatit pentru bunele relatii familiale, printr-o surpriza placuta. Fii atent la drum, la schimburile pe care le faci si nu te increde in oricine.



Balanta

Tu esti stimulat de catre Luna in Leu in zona prietenilor si a anturajului. Astazi iti plac activitatile creative de grup, pe care preferi sa le initiezi chiar tu. Investesti multa energie in studiu si lectura. Esti un vorbitor infocat si dezbati subiecte dintre cele mai neobisnuite impreuna cu cei din anturaj. Cineva din familie iti inspira compasiune si ii sari in ajutor cu toate resursele.



Scorpion

Cariera si nevoia ta de putere sunt direct vizate de tranzitul Lunii prin Leu. Nu iti place sa primesti ordine, iti lipseste flexibilitatea, ceea ce ingreuneaza colaborarea cu sefii sau autoritatile. Ai unele indoieli sau deceptii vis-a-vis de persoana iubita si ati putea sari la cearta pornind de la bani sau de la planurile de investitii. Evita speculatiile financiare.



Sagetator

In cazul tau, Luna in Leu se proiecteaza in zona filosofiei de viata si a constiintei. Esti foarte creativ, original, iti place sa dezbati pe teme elevate, filosofice, si cel mai infocat partener de discutie pare sa fie persoana iubita. Faci orice pentru a parea interesant si ai putea recurge la diverse picanterii, poate chiar si la neadevaruri. Parteneriatele si cariera sunt prolifice.



Capricorn

Luna tranziteaza zodia Leului si te stimuleaza in sectorul banilor proveniti din asocieri. Esti foarte abil in manuirea finantelor, in special ale celorlalti. Dispui de o gandire patrunzatoare, esti un negociator pragmatic si reusesti sa atragi de partea ta sustinatorii necesari implementarii proiectelor tale. Ingrijeste-te de sanatate si evita consumul inutil de energie.



Varsator

Tu esti provocat de Luna in Leu, in zona relatiilor si a parteneriatelor. In raporturile cu persoana iubita sau cu copiii, te arati extrem de generos, entuziast si binevoitor. Adori viata mondena, distractiile, si iti place sa te faci remarcat prin orice mijloace, chiar si prin gesturi teatrale. Pe plan financiar, reusesti sa atragi castiguri prin intermediul asocierilor in care activezi.



Pesti

Avand Luna proiectata in zona muncii si a rutinei zilnice, astazi ai tendinta de a-ti face singur programul si de a actiona dupa bunul tau plac. Tempereaza-ti tendinta spre autoritate, asculta si alte puncte de vedere, in special pe cel al partenerului de viata. Atmosfera la domiciliu este armonioasa, te bucuri de sprijin moral si material din plin, din partea familiei si apropiatilor.