Produsele agricole ecologice, la mare căutare la târgul agricol de la „Moldexpo”

Produse agricole ecologice precum mierea, brânzeturile, fructele sau legumele i-au determinat pe cumpărători să vină la târgul agricol "Toamna de Aur", organizat la Centrul "Moldexpo". Producătorii spun că sunt binevenite astfel de evenimente deoarece le oferă posibilitatea să-şi vândă marfa. Totodată, locuitorii capitalei se bucură că la târg au găsit produse naturale, relatează Moldova 1.



Ion Zubcu a adus la târg fructe din propria livadă . Fermierul deţine la Nisporeni o plantaţie de gutui pe care o îngrijeşte împreună cu familia. El spune că cea mai mare problemă este lipsa unei pieţe de desfacere.



„La ziua de astăzi 10 lei, noi credem că e un preţ normal, nu ca în marketuri 15-20. Cu realizarea este foarte greu, noi ne străduim realizăm şi pe piaţa locală, dar e foarte greu să te dezvolţi”, spune Ion Zubcu.



Fermierul susţine că nu este o afacere profitabilă, motiv pentru care are un alt loc de muncă.



„Dacă ar fi fost un venit major noi nu am fi fost încadraţi în campul muncii. Acesta este un venit în plus familiei pentru a nu pleca peste hotare”, a declarat fermierul.



Ion Teleagă de la Cimişlia produce în fiecare an în jur de două tone de brânză de oi. Chiar dacă pe timpuri avea peste 500 de ovine, iar acum în jur de 100 de capete, nu are unde să-şi vândă marfa.



„Am venit acum la expozitie. Dacă faci producţie bună se realizează. Cu părere de rău animalele se împuţinează foarte rapid, oamenii de vârsta noastră încep a nu putea, tineretul au alte ocupaţii”, spune Ion Teleagă.



În acest an, apicultorul Pavel Buzdugan de la Leova a venit la expoziţie cu un produs nou, deşi spune că a fost un an dificil.



„Venim cu producţie de miere de albini, cu produs mai nou - miere cremă cu fructe, ca să vindem marfa e foarte complicat, apelăm la târgurile de aici. Anul acesta a fost un an mai secetos şi respectiv producţia este mai puţină”, spune Pavel Buzdugan.



Vizitatorii au făcut cozi la unele tarabe pentru a-şi face plinul cu bunătăţi naturale.



„Sunt foarte gustoase, dulci moi, sunt 10 lei asta e normal”.



„Preţul eu cred că e de piaţă, brânza e gustoasă, grasă şi ne pare bine că luăm de la producător”.



Târgul agricol va fi deschis la Centrul "Moldexpo" din capitală până în data de 30 octombrie.