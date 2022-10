Dependenți de internet? Cît timp stau tinerii pe rețelele de socializare

Peste jumătate (53%) dintre utilizatorii de social media din întreaga lume au folosit reţelele sociale mai mult în timpul lockdown-urilor locale şi naţionale decît înainte de pandemie, iar şapte din zece (71%) tineri, cu vîrste între 18 şi 34 de ani, se bazează pe aceste reţele pentru a se simţi conectaţi, arată un studiu publicat, luni, de Kaspersky.



Datele centralizate în cercetarea de specialitate relevă faptul că, zilnic, utilizatorii petrec în medie 1,8 ore pe Facebook, unu din zece dintre aceştia (11%) fiind în reţea de la patru pînă la şase ore, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro.



În acelaşi context, pe TikTok, media globală este de 1,9 ore pe zi, deşi aceasta creşte la 2,3 ore pentru cei cu vîrste cuprinse între 18 şi 34 de ani, în timp ce 4% petrec şapte pînă la opt ore în fiecare zi în aplicaţie.



În cazul Instagram, media globală este de 1,6 ore/zi.



Potrivit sursei citate, atunci cînd descriu cum se simt cînd sînt activi pe reţelele sociale, mai mult de jumătate (56%) spun că se simt "amuzaţi" şi peste o treime (36%) afirmă că se simt "conectaţi". "Avînd în vedere aceste sentimente pozitive, este posibil ca mai mult de patru din zece utilizatori (41%) să spună că reţelele sociale sînt un aspect "pozitiv" pentru societate şi politică, de două ori mai mulţi decît cei care le descriu ca fiind "negative" (19%)", se menţionează în studiu.



Specialiştii avertizează, în acelaşi timp, asupra faptului că dependenţa de reţelele de socializare poate avea un efect dăunător asupra sănătăţii mintale a utilizatorilor, chiar dacă majoritatea utilizatorilor este conştientă de potenţialul aspect negativ al acestor platforme. Astfel, aproape două treimi (63%) îşi pot aminti o ştire despre potenţialul impact negativ al reţelelor sociale, iar din acest grup, 70% şi-au schimbat modul în care folosesc aceste platforme ca urmare a informaţiilor aflate. De asemenea, pentru patru din zece persoane (38%) acest lucru se reflectă în reducerea timpului petrecut pe social media şi aproximativ, iar un sfert dintre aceştia (26%) le verifică mai rar.



"Pentru a ne bucura la maximum de social media, trebuie să luăm în considerare atît sănătatea noastră mintală, cît şi securitatea datelor. Interacţiunile virtuale sînt diferite de cele din viaţa reală şi o mare parte din ceea ce oamenii - în special influenţatorii - postează pe social media este un instantaneu pozitiv al vieţii lor. Mulţi utilizatori ai reţelelor sociale se găsesc în situaţia de a-şi compara viaţa cu selecţiile prezentate de ceilalţi, iar acest lucru le poate afecta stima de sine şi sănătatea mintală. Este foarte important să acordăm atenţie timpului petrecut pe social media, conţinutului pe care îl consumăm şi modului în care ne face să ne simţim. Cercetarea noastră constată că, pentru o mică parte din oameni, social media generează emoţii negative; 4% înregistrează un sentiment de "anxietate"; acelaşi procentaj raportează că se simte "furios", "frustrat" sau experimentează "FOMO" - (the fear of missing out)", subliniază experţii.



Aceştia punctează că una din opt persoane (13%) şi-a şters sau dezactivat conturile de pe aceste reţele sociale, deşi nu este nevoie să se meargă atît de departe. "Ar trebui să vă luaţi ceva timp pentru alte activităţi, să vă îndepărtaţi de ecran şi - poate - să nu urmăriţi oameni sau subiecte care vă creează emoţii negative", precizează sursa citată.



Un alt aspect evidenţiat în studiul Kaspersky se referă la împărtăşirea datelor personale în mediul online. Mai mult de jumătate (52%) dintre utilizatorii de social media cu vîrste cuprinse între 18 şi 34 de ani cunosc pe cineva ale cărui date personale au fost compromise, iar 7% spun că au fost victime ale fraudelor prin intermediul reţelelor sociale.



"Asiguraţi-vă că setările de confidenţialitate sînt cele mai restrictive, utilizaţi software-ul de gestionare a parolelor şi fiţi atenţi la informaţiile personale pe care le distribuiţi pe reţelele sociale. Kaspersky a lansat propriul ShareAware Hub pentru a-i ajuta pe utilizatorii de social media să înţeleagă modul în care pot rămîne în siguranţă online şi cum se pot bucura de conectivitatea incredibilă pe care o oferă aceste reţele sociale, reducînd în acelaşi timp posibilele dezavantaje", se mai arată în comunicat.



Cercetarea a fost realizată de Opinium Research în perioada 18 - 31 mai 2021 pe un eşantion de 15.682 de adulţi din 25 de ţări, inclusiv Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Olanda, Chile, Mexic, Argentina, Brazilia, Columbia, Peru, Japonia , Rusia, Turcia, SUA, Republica Cehă, Ungaria, Africa de Sud, Austria, Singapore, Vietnam, Australia şi Emiratele Arabe Unite.