Ce spun astrele azi, 17 octombrie

Berbec

Segmentul domestic este tema importanta a acestui inceput de saptamana. Pe de o parte, membrii familei au nevoie de sprijinul tau moral si material. Insa, pe de alta parte vei fi nevoit sa rezolvi si treburile casei ramase restante. Impreuna cu cei dragi poti planifica calatorii in strainatate sau diverse cursuri de perfectionare necesare in domeniul profesional.



Taur

Sunt momente favorabile pentru activitati intelectuale si pentru a dialoga pe indelete cu persoanele din anturajul apropiat. Pe de alta parte, calatoriile pe distante scurte pot fi frecvente. Emotivitatea este accentuata, de aceea fii prudent in vorbe si fapte. Asculta mai mult si vorbeste strictul necesar. Spre seara vizioneaza un film amuzant.



Gemeni

Dialogurile roiesc in jurul banilor pe tot parcursul zilei. Iti vin bani, cadouri sau favoruri, fie din segmentul profesional in care activezi, fie cineva drag te ajuta din senin, in aparenta. Sunt posibile discutii aprinse, atat cu partenerul de viata, cat si cu cei profesionali, pe seama faptului ca râvnesc la fondurile tale materiale. Fii prudent si tine doar pentru tine ceea ce ai!



Rac

Starile tale de spirit sunt schimbatoare. Ai chef sa te ocupi de mai multe treburi in acelasi timp, insa nu se recomanda. Orienteaza-te spre prioritati, dar spre cele usoare. Energia vitala este la cote minime, avand astfel nevoie de odihna prelungita. Spre seara, ti-ar prinde compania si dialogurile cu cei dragi.



Leu

Este o zi in care este bine sa te ocupi numai de treburi usoare, pentru ca sanatatea este vulnerabila. Evita spatiile aglomerate, discutiile de anvergura cu multa lume si luarea deciziilor. De mare folos iti sunt prezenta si sfaturile celor dragi. Posibil sa te necajesti datorita reprosurilor unor persoane din anturajul apropiat, insa sunt momente pasagere.



Fecioara

Este o zi in care te poti ocupa de proiectele profesionale comune cu prietenii sau colegii din mediul profesional. Informațiile vehiculate astăzi în preajma ta merită notate, deoarece conțin sâmburii acțiunilor viitoare la locul de muncă. Pe de altă parte, sunt momente bune și pentru a tăifăsui cu cei dragi. Emotivitatea este accentuată și aducătoare de neplăceri, de aceea fii prudent și nu te lăsa dus de valul emoțiilor.



Balanta

Vestile despre mersul lucrurilor in domeniul profesional in care activezi te pot pune pe ganduri. In a doua parte a zilei, un prieten sau o persoana care undeva, candva te-a sprijinit bine in activitatile tale profesionale iti va oferi explicatii si sfaturi deosebite. Totul este sa ai rabdare sa il asculti si sa eviti luarea deciziilor grăbite.



Scorpion

Daca in prima parte a zilei ai preocupari filozofice, spre pranz vei fi nevoit sa te ocupi te activitatile de rutina de la locul de munca. Totusi, cu putin efort ai putea imbina utilul cu placutul. Fii prudent, pentru ca dialogurile cu sefii vor fi purtate pe tonuri inalte. Asculta ce au de zis acestia si indeplineste-ti sarcinile de lucru corect si la timp.



Sagetator

In prima parte a zilei este bine sa te ocupi de achitarea facturilor sau altor tipuri de datorii. De asemenea, verifica-ti atent bugetul si documentele care atesta ca ai facut diverse plati. Posibil ca partenerul de viata sau colaboratorii sa aiba nevoie de ajutorul tau material. Mai intai rezolva cheltuielile tale personale si dupa aceea ajuta-i si pe altii.



Capricorn

Dialogurile cu prietenii iti pot oferi informatii deosebite legate de relatiile tale parteneriale. Insa, asculta ce iti spun ceilalti si evita sa emiti judecati pripite. Traversezi o perioada in care esti tentat sa ripostezi la cel mai banal amanunt. Controleaza-ti starile si reactiile, pentru ca beneficiezi de respectul si sustinerea reala a celorlalti.



Varsator

Sanatatea este vulnerabila si bine ar fi sa te ocupi mai mult de treburi usoare, de rutina. Pe cat posibil evita consultatiile si analizele medicale, pentru ca riscul apritiei erorilor este mare. In a doua parte a zilei te vei simti mai bine, revenind in mijlocul iuresului cotidian, cu forta ta nativa de a munci mult si bine. Fereste-te de colegii de munca, deocamdata!



Pesti

Săptămâna debutează cu multa forfota la serviciu. Minunat este ca primesti ajutoare considerabile din partea sefilor. Dar, colegii s-ar putea sa te obstructioneze in diverse feluri, de aceea fii prudent. Totusi, cu rabdare si discernamant vei rezolva totul cu bine. Ingrijeste-ti atent sanatatea, pentru ca exista niscai neplaceri vechi.