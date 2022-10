Adevărul ţinut ascuns. Ce se întâmplă în organism atunci când consumi seminţe de dovleac

Cu un conţinut impresionant de nutrienţi esenţiali, seminţele de dovleac sunt un remediu care ne ajută să prevenim multe boli.



Virtuţile seminţelor de dovleac au fost descoperite încă din timpuri străvechi. Cu mii de ani în urmă, populaţiile din America de Nord şi de Sud foloseau aceste seminţe pentru efectul lor diuretic, iar pulberea obţinută prin măcinarea lor o amestecau cu apă, cu lapte sau cu miere şi o consumau pentru eliminarea viermilor intestinali.



Calităţile terapeutice ale seminţelor de dovleac au devenit din ce în ce mai cunoscute de-a lungul timpului, astfel că medicina naturistă recomandă folosirea acestora, printre altele, în caz de paraziţi intestinali, probleme urinare, febră şi tulburări gastrice.



Bogate în vitamine (E, A, complexul B), minerale (zinc, calciu, magneziu, potasiu, fier, fosfor, cupru, mangan), în proteine, acizi graşi esenţiali şi în carbohidraţi, seminţele de dovleac sunt recomandate atât pentru beneficiile lor remineralizante şi vitaminzante, cât şi pentru acţiunea lor laxativă şi sedativă.



Cum se adminnistrează: pentru prevenirea şi tratarea problemelor de sănătate, seminţele de dovleac se pot administra fie ca atare, fie sub formă de ulei (inclusiv capsule cu ulei).



Seminţele de dovleac - Remediu în suferinţele prostatei



Autorităţi precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii au autorizat utilizarea medicinală a seminţelor de dovleac pentru a trata simptomele vezicii hiperactive şi ale tulburărilor urinare care apar în adenomul de prostată. Acţiunea terepeutică în aceste neplăceri este pusă pe seama unor substanţe precum acizii graşi nesaturaţi, zincul şi fitosterolii.



De asemenea, aceste seminţe sunt recomandate şi pentru prevenirea formării calculilor renali. În astfel de probleme se pot consuma zilnic până la 100 g de seminţe sau se poate face o cură cu capsule cu ulei (între una şi trei comprimate pe zi, între mese, timp de 20 de zile).



Seminţele de dovleac - Protejează inima



Graţie conţinutului bogat în acizi graşi Omega-3, seminţele de dovleac sunt de ajutor şi pentru prevenirea bolilor de inimă. Aceste seminţe reduc nivelul colesterolului „rău”, îmbunătăţesc circulaţia sangvină şi împiedică formarea plăcilor de aterom, care duc la apariţia aterosclerozei. De asemenea, prin conţinutul de potasiu, aceste seminţe normalizează tensiunea arterială.



Pentru efectul protector cardiac se poate face o cură de o lună, în cadrul căreia se consumă zilnic 80 de seminţe de dovleac crude (cura se poate repeta de trei ori pe an).



Seminţele de dovleac - Alungă insomniile



Dacă ai probleme cu somnul, poţi încerca remediile cu seminţe de dovleac, întrucât au efect sedativ. În această situaţie, este indicată o cură de două săptămâni cu decoct din seminţe de dovleac. Pentru a-l prepara, ai nevoie de o linguriţă cu seminţe nedecojite şi pisate, care se pun într-un bol cu 250 ml de apă şi se lasă 5 minute la fiert. Decoctul se consumă la temperatura camerei, îndulcit cu miere, înainte de culcare, scrie clicksanatate.ro.



Seminţele de dovleac - Elimină paraziţii intestinali



Seminţele de dovleac şi-au dovedit eficienţa şi în caz de parazitoze cu giardia, oxiuri şi tenie. Acest efect este conferit de prezenţa unui aminoacid, cucurbitina, care „paralizează” vierrmii intestinali, eliminându-i.



În parazitoze, se poate prepara un remediu din 100 g de seminţe de dovleac pisate (în cazul copiilor, din 50 g), amestecate cu 30 ml de lapte şi cu o linguriţă de miere. Acest remediu se ia dimineaţa, pe stomacul gol.



Ce beneficii mai aduc seminţele de dovleac



• Prin conţinutul de fier, seminţele de dovleac combat anemia.

• Zincul din aceste seminţe ajută la întărirea sistemului imunitar şi are valoare antioxidantă, protejând organismul de acţiunea radicalilor liberi. De asemenea, zincul este un nutrient important pentru sănătatea sistemului osos, prevenind osteoporoza.

• Prin conţinutul de magneziu, seminţele de dovleac combat anxietatea, durerile de cap şi crampele musculare. O substanţă din aceste seminţe (L-triptofan) acţionează ca antidepresiv.

• Prin acţiunea anti-inflamatoare naturală, seminţele de dovleac reduc simptomele artritei.