A decedat actorul Robbie Coltrane, care l-a interpretat pe Hagrid în seria Harry Potter

Actorul Robbie Coltrane, care l-a interpretat pe Hagrid în filmele Harry Potter, a murit la vârsta de 72 de ani, scrie bbc.com.



Coltrane l-a interpretat pe paznicul de la Hogwarts, Rubeus Hagrid, în seria Harry Potter.



„Robbie va fi probabil cel mai bine amintit pentru decenii de acum încolo ca Hagrid… un rol care a adus bucurie atât copiilor, cât și adulților, provocând un flux de scrisori de la fani în fiecare săptămână timp de peste 20 de ani”, a declarat agentul actorului, potrivit BBC.



Anthony Robert McMillan OBE (30 martie 1950-14 octombrie 2022), cunoscut profesional drept Robbie Coltrane, a fost un actor, comedian și scriitor scoțian.



A câștigat recunoașterea mondială ca Rubeus Hagrid în seria de filme Harry Potter (2001–2011) și ca Valentin Dmitrovich Zukovsky în filmele James Bond GoldenEye (1995) și The World Is Not Enough (1999).



În 1987, a jucat în miniseria BBC Tutti Frutti alături de Thompson, pentru care a primit primul său premiu de televiziune al Academiei Britanice pentru cel mai bun actor nominalizat.



Coltrane a câștigat apoi proeminență națională jucând rolul psihologului criminalist Dr. Eddie „Fitz” Fitzgerald în serialul de televiziune ITV Cracker (1993–2006), rol care l-a făcut să primească premiul British Academy Television pentru cel mai bun actor în trei ani consecutivi (1994 până în 1996).



În 2006, Coltrane s-a clasat pe locul unsprezece în sondajul ITV privind 50 de cele mai mari vedete de la TV, votat de public.



În 2016, a jucat în serialul în patru părți Channel 4 National Treasure alături de Julie Walters, rol pentru care a primit o nominalizare la premiul British Academy Television.