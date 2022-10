Expoziție de pictură dedicată Chișinăului: Orașul meu pe șapte coline

Picturi în ulei pe pânză care redau atmosfera orașului Chișinău contemporan, preponderent în culorile toamnei, sunt expuse la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. Originară din Chișinău, autoarea lucrărilor, Inga Edu, spune că fiecare colț în oraș îi este aproape inimii. Genericul expoziției este: „Orașul meu pe șapte coline”.



Solicitată de IPN, Inga Edu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova și din România, a spus că uleiul pe pânză este tehnica clasică veche, studiată încă din anii de liceu. Uleiul nu-și schimbă culoarea și nu se usucă, de aceea peisajele întruchipate pe pânză vor rămâne așa cum au fost pictate.



„Îmi place să pictez centrul vechi. Dar în această expoziție am prezentat orașul care s-a dezvoltat pe parcursul mai multor ani. Au crescut aceste clădiri uriașe. Vreau să arăt că orașul nostru este frumos, în pofida problemelor existente. Întotdeauna încerc să văd partea plină a paharului”, a menționat artista.



Inga Edu spune că peisajul neapărat trebuie s-o fascineze. „Câteodată pictez mai multe zile un tablou, altădată lucrarea îmi iese foarte repede”. Majoritatea tablourilor din cadrul expoziției au fost pregătite din timp.



Directorul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, Valeria Suruceanu, a afirmat că organizarea expoziție a fost ideea administrației Muzeului. Artista a avut o colecție mare de lucrări dedicate Chișinăului și a fost invitată să facă un vernisaj în preajma Hramului Chișinăului.



Una dintre picturi expuse a fost procurată pentru colecția Muzeului. „Cu tabloul acesta începem colectarea picturilor dedicate orașului Chișinău care redau atmosfera și peisajele capitalei prin prisma artiștilor plastici”, a spus directorul muzeului.



„Autoarea expoziției este îndrăgostită în Chișinău, pentru că pensula ei și culorile calde care sunt expuse pe pânză transmit un mesaj de respect foarte clar față de orașul nostru drag”, a remarcat viceprimarul Chișinăului, Angela Cutasevici.



Expoziția „Orașul meu pe șapte coline” este organizată cu prilejul sărbătorii Hramul Orașului Chișinău. Aceasta poate fi vizitată până pe 29 octombrie.