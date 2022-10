Ce spun astrele azi, 15 octombrie

Berbec

Se întrezăresc intalniri si discutii interesante cu persoanele din anturajul apropiat. Este bine sa participi cu sufletul deschis. Activitatile de invatare iti sunt favorizate, mai ales ca ai o mare putere de asimilare a subiectelor vehiculate in preajma ta. Tu la randul tau ii poti invata pe altii, lucruri banale in aparenta, dar ele vor rezona atat in sufletul tau, cat si in al lor, multa vreme de acum incolo. Totusi fereste-te de a da sfaturi daca nu ti se cer.



Taur

Sunt posibile cheltuieli importante la finalul acestei saptamani. Se pare ca vei primi o sumă de bani consistentă, fie dintr-o colaborare, fie partenerul de viata sau o ruda iti ofera sprijin material nesperat. Pe de alta parte poti afla informatii deosebite legate de veniturile tale de la un loc de munca oficial. Retine cele aflate pentru ca iti vor fi de mare folos de acum incolo. Dozeaza-ti eforturile si relaxeaza-te alaturi de cei dragi.



Gemeni

Sunt zile bune pentru a te ocupa numai de tine. Reevaluează-ți prioritatile, detaseaza-te de oamenii si situatiile care te solicita prea mult si gandeste-te pe indelete la a face altfel lucrurile. Ceilalti te pot provoca mult si bine, insa cu putin efort si bunavointa vei reusi sa treci peste toate. Ti-ar prinde bine sa fii discret si numai in compania oamenilor dragi si de incredere. Insa evita sa-ti divulgi intentiile si parerile de orice fel.



Rac

La finalul acestei saptamani iti sunt favorizate activitatile usoare, relaxarea si dialogurile banale cu cei dragi. Sanatatea este vulnerabila, de aceea fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. Cineva din mediul profesional in care activezi te poate provoca la discutii interesante. Bine ar fi sa vorbesti strictul necesar si sa privesti dincolo de aparentele cotidiene. Cateva momente petrecute in meditatie, intr-un loc drag sufletului tau ti-ar aduce beneficii mari.



Leu

Sunt zile pe care le poti petrece alaturi de prieteni sau de colegii apropiati de serviciu. Cele puse la cale acum ar putea avea efecte pe termen lung. Poate fi vorba despre planificarea unor activitati de recreere sau aventuri. Insa vor intra in discutie si activitatile profesionale, de genul dezvoltarea unei mici afaceri care sa aduca dividente tuturor celor implicati sau veti continua lucrul in comun la un proiect profesional din cadrul locului de munca.



Fecioara

Este rost de întruniri deosebite, fie cu persoanele din mediul socio-profesional, fie cu membrii familiei. Dorința de a fi mai mult alături de rude este mare, insa in aceste zile de weekend este nevoie să socializezi mai mult cu altii. Fii prudent vizavi de modul in care te prezinti lumii, deoarece multe reflectoare vor fi ațintite asupra ta. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa depășești situatiile ivite cu bine.



Balanta

Comunicarea îți este înlesnită, atât cu anturajul apropiat, cât și cu persoanele elevate din mediul socio-profesional în care activezi. Participarea la cursuri de weekend, procesele de invatare si evaluare sunt active si placute. De asemenea poti calatori pentru studii, cercetari, documentare sau dezbateri cu oameni deosebiti. Pe de alta parte sunt momente bune de a alcatui planuri de calatorii indepartate si de a conversa cu prietenii din strainatate.



Scorpion

Este usor sa te concentrezi in zilele acestui weekend pe chestiunile financiare comune cu altii. Se intrezaresc variante bune de castig din activitatile profesionale pe care le desfasori la serviciu. Esti tentat sa planuiesti deja cheltuieli necesare traiului zilnic, dar si pentru niscai mofturi. Deocamdata este indicat sa te rezumi la bugetul disponibil si sa eviti investitiile de anvergura. Priveste dincolo de aparente situatiile prin care treci acum.



Sagetator

Minunat este ca doar de tine depinde, la finalul acestei saptamani, relationarea cu ceilalti. Chiar daca pot apărea tensiuni, fie in relatia cu partenerul de viata, fie in relatiile profesionale, cu putin efort si bunavointa, le vei putea ameliora. Fii prudent, deoarece esti foarte combativ, existand riscul sa strici relatii si situatii bune. Organizeaza reuniuni festive, pentru a-i bucura pe cei dragi cu farmecul tau nativ.



Capricorn

Se conturează multă muncă în aceste zile de weekend. Fie ca trebuie sa lucrezi pentru serviciu, fie ca esti nevoit sa rezolvi treburi domestice, este bine sa-ti dozezi eforturile. Organsimul tau va da semne de oboseala, fiindu-i dificil sa mentina un ritm constant in activitati. Sunt posibile neplaceri de la si prin colegii de serviciu. Deocamdată se țes în umbră mici conflicte. Recomandabil este să fii prudent, discret si sa te rezumi strict la indatoririle tale.



Varsator

Distractia si veselia este la cote mari la finalul acestei saptamani. Foarte usor poti sa-ti pui in valoare talentele. Acorda timp si resurse si pentru un hobby, pentru ca te-ar relaxa mult. Pe de alta parte este posibil ca persoana iubita sau copiii sa-ti creeze neplaceri, reprosandu-ti faptul ca asculti prea mult de prieteni. Gaseste un echilibru just intre activitatile desfasurate cu cei dragi si cele desfasurate cu persoanele din anturajul socio-profesional.



Pesti

Sufletul tău dorește să petreacă acest weekend, acasă alături de cei dragi. Posibil să apară ceva neprevazut la serviciu si sa fii nevoit sa participi la o reuniune profesionala. Oricat ai incerca sa te detasezi de segmentul profesional, gandurile tale se indreapta tot acolo. Bine este sa depui eforturile necesare pentru a rezolva onorabil ceea ce se iveste la locul de munca. Membrii familei te sustin si chiar, acasa te vor astepta cu toate treburile domestice rezolvate.