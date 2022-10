Ilan Șor: Vreau ca Moldova să devină o țară în care ambulanța ajunge mai repede la oameni, decât este livrată pizza

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, susține că toate eforturile pe care le depune, de-a lungul anilor, au scopul de a face ca Republica Moldova să devină un stat prosper, unde cetățenii să aibă parte de un trai decent. Totodată, el declară că-și dorește ca Moldova să devină o țară în care ambulanța ajunge mai repede la oameni, decât este livrată pizza. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unui interviu, acordat pentru postul „Primul în Moldova”.



„Vreau ca Republica Moldova să fie o țară în care fiecare copil merge la o grădiniță și o școală bună și are acces la studii gratuite. O țară în care fiecare cetățean știe că statul îi poartă de grijă. De asemenea, vreau să fie o țară în care nu poporul aparține puterii, ci puterea aparține poporului. O țară în care fiecare cetățean are bani nu doar pentru a supraviețui, ci pentru o viață decentă. Vreau ca Moldova să devină o țară în care ambulanța ajunge mai repede la oameni, decât este livrată pizza și nu invers. Vreau o țară în care fiecare cetățean să o numească cu mândrie și bucurie - patria sa”, a punctat Ilan Șor.



Deputatul și liderul Partidului „ȘOR” reiterează că, pentru ca lucrurile din Republica Moldova să se schimbe, este nevoie de schimbări semnificative. Printre acestea se numără demisia actualei guvernări, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.



„În calitate de lider de partid și pur și simplu cetățean, consider că nu se mai poate de răbdat ceea ce se întâmplă în țara noastră, acest dezmăț și umilință la adresa oamenilor. Sunt necesare acțiuni concrete în beneficiul țării”, a adăugat Ilan Șor.