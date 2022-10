Ce se întîmplă dacă mănînci zilnic 300 de grame de varză crudă

Este nutritivă, energizantă, remineralizanta, tonifiantă şi creşte rezistenţă în faţa bolilor. Vorbim despre varză, o legumă cu foarte multe beneficii pentru sănătate, în funcţie de sortiment.



De exemplu, varza albă este puternic hidratantă, în timp ce varză creată previne guta şi gastrita. Această legumă de iarnă este unul dintre medicamentele naturale cu acţiune anticancerigenă, dovedită de cercetările medicale.



Există patru varietăţi de varză valoroase din punct de vedere medicinal: varză albă, varză roşie, varză de Bruxelles şi varză creată. Specialiştii susţin că varza are rol terapeutic în peste 100 de afecţiuni.



Conţine vitamine şi proteine



Substanţele active variază în funcţie de specie. în varza de Bruxelles şi în varza albă există cantităţi mari de apă, dar şi substanţe tonice, precum: proteine, glucide, vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K,) şi săruri minerale (fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod şi cobalt).



Varza roşie, de exemplu, are efecte depurative şi o valoare nutritivă mai mare decît cea albă. Cea de Bruxelles combate hipoglicemia mai eficient decît celelalte soiuri.



În gastrită, colită şi gută, specialiştii recomandă consumul a trei-patru pahare de suc de varză creată, mult mai eficient decît cel obţinut din alte soiuri.



Doza zilnică: 300-400 grame



Mai puţin de jumătate de kilogram pe zi în salatele de crudităţi, în preparatele mai puţin procesate, o porţie nu trebuie să depăşească 300-400 g pe zi. Sub formă de suc, se bea cîte un pahar de 50 ml pe zi, între mese. Pentru a obţine o băutură cu gust agreabil, în sucul de varză se adaugă suc de morcov şi de lămîie proaspătă.