Beneficiile scorţişoarei pentru sănătate

Scorţişoară este unul dintre cele mai vechi condimente cunoscute de om, fiind folosită sute de ani pentru proprietăţile sale medicinale.



Este important, însă, să ştiţi că pe piaţă se găsesc două sortimente de scorţişoară, Cassia (sortimentul mai ieftin pe care îl găsim în orice magazin) şi Ceylon (scorţişoară adevărată, care este mai scumpă şi care poate fi achiziţionată, de regulă, în magazinele naturiste).



Diferenţa dintre ele constă în faptul că tipul Cassia conţine doze mari dintr-un compus toxic, cumarină. Ambele varietăţi de scorţişoară oferă beneficii pentru sănătate, dar scorţişoară Ceylon are cantităţi mult mai mici de cumarină, ceea ce o face foarte sigură pentru consumul regulat, chiar şi la cîteva linguriţe pe zi, scrie bzi.ro.



Iată cîteva dintre motivele pentru care scorţişoară trebuie să se afle mereu în bucătăria ta:



1. Scorţişoară este bogată în antioxidanţi

2. Lupta cu infecţiile cauzate de bacterii şi ciuperci

3. Are proprietăţi antiinflamatoare

4. Reduce riscul de a face boli de inima

5. Creşte sensibilitatea la insulină

6. Ajută la tratarea bolilor neurodegenerative

7. Are potenţial anticancerigen