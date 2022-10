Ce spun astrele azi, 11 octombrie

Berbec

Ziua de azi are un potential ridicat de extravaganta. Chiar e interesant de vazut cat de departe esti dispus sa mergi cu cheltuielile si cu riscurile financiare. Excesul de zel este cel care te da gata, de aceea ai mare grija la plata unor sanctiuni sub forma de amenda sau penalizare! Intr-un fel, este o zi a scadentei. Daca ai contat pe banii altora, trebuie sa te recompensezi si tu intr-un fel fata de ei. Atentie si la riscurile medicale! Mancatul in exces pe fond nervos e contraindicat!



Taur

Luna e in zodia ta si iti da o pofta nebuna de crestere personala. Vrei sa fii mai mult (mai destept, mai vizibil, mai vocal) sau sa ai mai mult. De aceea, e posibil sa traiesti astazi cu senzatia de insuficienta. Orice ai avea, nu iti ajunge. Pe baza acestor nemultumiri, esti predispus la pasi gresiti in relatii. De aceea, sfatul zilei este sa vezi de fapt cat de rasfatat esti si cat de mult ai primit. Daca tot te compari cu altii, ar fi bine sa te uiti la jumatatea plina a paharului.



Gemeni

Luna in Taur te pune intr-o pozitie inedita si delicata. In viata profesionala, te poti trezi ca inoti impotriva curentului. Simti ca nu-ti mai gasesti locul intr-o formula, prin urmare e posibil sa dai cu piciorul la tot ce ai construit pana acum. Sfatul este sa iti asumi punctul de vedere, mai ales daca intampina opozitie, si sa il sustii cu tarie, astfel incat din pozitia ta sa aiba de castigat toata lumea. Toate energiile tale vitale (inclusiv cele sexuale) alimenteaza acest profund sentiment de inadaptare.



Rac

Fara sa vrei, tu s-ar putea sa devii astazi un fel de tap ispasitor. In exprimare populara, ai toate sansele sa pici astazi “ca musca in lapte”. De aceea, e foarte important sa nu te amesteci acum unde nu-ti fierbe oala. Stai departe de conflict, desi primul impuls este cel de a lua apararea cuiva in detrimentul altcuiva. De asemenea, abtine-te sa dai sfaturi amoroase. Inainte de a te da cu parerea despre viata altora, e bine sa iti analizezi propria viata afectiva, relatia cu partenerul si cu copiii.



Leu

Luna in Taur te predispune la abandon. Pur si simplu, iti vine sa lasi lucrurile sa se intample de capul lor. Atitudinea nu este tocmai onesta, mai ales daca te-ai implicat intr-o actiune si acum ii lasi pe altii sa o duca pana la capat. Dimpotriva, ziua de azi e bine sa fie pentru tine una a asumarii punctului de vedere, a luarii de pozitie in public fata de o situatie cu care nu poti fi de acord. Altfel, vei juca rolul rolul principal din proverbul care spune ca “un nebun a arunca o piatra in apa si zece destepti nu pot sa o scoata”.



Fecioara

Multe dintre convingerile tale sunt astazi in prag de colaps. Te-ai aruncat cu capul inainte, ai avut incredere in anumite situatii sau in niste oameni si iata ca astazi ti se spulbera idealurile. Este o zi in care fanteziile si naivitatea vor fi taxate. Poti vedea in oameni si situatii ceva ce ai refuzat sa crezi ca ar fi posibil. De aceea, ai foarte multe de invatat acum despre modul in care iti proiectezi niste asteptari. Primesti din nou lectia ta obisnuita care iti aminteste ca asteptarile iti darama scheletul vietii.



Balanta

Tu o duci destul de bine astazi cu Luna in casa banilor obtinuti prin intermediul altora. Numai ca, de data aceasta, e posibil sa fii nevoit sa prestezi niste servicii. Mare parte din banii care iti intra in posesie se scurg tot in interesul celui care ti i-a dat. Este o zi in care esti predispus sa ii ranesti pe ceilalti, asa ca mare grija la controlul emotional! Ai un puternic instinct de conservare care te tine pe loc. Asa ca, orice ti s-ar propune, prima ta reactie e sa il iei pe “nu” in brate. S-ar putea sa ai numai de pierdut cu atitudinea asta.



Scorpion

Toti ochii sunt pe tine astazi, poti fi motorul unor actiuni spectaculoase, in forta. Ai de partea ta sprijinul oamenilor si chiar se poate spune ca esti rasfatatul lor. Conteaza acum ce faci cu sprijinul care ti se da, cu culoarul favorabil care ti se creeaza. Tot ce vine dinspre ceilalti, inclusiv dinspre partenerul de viata, are rang de oportunitate. Daca din comoditate, negativism, impotrivire gratuita, opozitie din ambitie, ratezi sansa, atunci vei mai avea de asteptat pana se va deschide o noua fereastra.



Sagetator

Pentru tine, ziua de astazi e cam somnoroasa. Iti cam place sa nu te amesteci, vrei sa stai pe tusa si sa-i lasi pe altii sa-si faca numarul. Ar fi bine sa te intrebi daca nu cumva refuzi de fapt sa iti asumi responsabilitatea si preferi sa te ascunzi ori sa fugi. Cam ai impulsul de a lasa pe altul sa faca ce poti face chiar tu. Contextul astral indica o retragere a ta dintr-o serie de indatoriri din motive mai mult sau mai putin obiective, poate chiar de natura medicala. Gatul e receptiv la virusi, iar ficatul incarcat iti da o stare de slabiciune.



Capricorn

Tu joci astazi un rol pe o scena, asa ca nu vei ezita sa atragi atentia asupra ta. Cu cat implici mai multi oameni in sceneta pe care o pui la cale, cu atat crezi ca e mai bine pentru tine. Contextul astral, dimpotriva, recomanda prudenta si discretie, mai ales in ceea ce priveste relatiile sociale, anturajul, grupurile si organizatiile in care esti membru. Nu e un moment bun sa coalizezi fortele in jurul tau, intampini opozitie din partea femeilor, iar principiile de care te agati nu raman in picioare. Fii integru si obiectiv!



Varsator

Tie ti se pune pata pe starea de fapt. Esti un fel de agent care vine si dizolva niste obisnuinte, structuri prin demascarea unor nereguli sau a unor disfunctii. De aceea, natura ta este destul de conflictuala, insa tu nu ai nicio problema cu asta. Conflictele tale nu sunt interioare, ci in afara. Pe tine nu te deranjeaza deloc sa arati cu degetul ce nu functioneaza. Nu scapa nici familia si nici cercul social din care faci parte. Actiunile tale in forta ii pot inspira si mobiliza acum pe ceilalti. Joci perfect rolul zodiei tale, cel de reformator.



Pesti

Tu incerci astazi sa iti asumi un rol de mediator si te pui impotriva curentului, incercand sa faci ca lucrurile sa functioneze la fel cum au facut-o si pana acum. Ar trebui sa fii totusi atent la un singur detaliu: lucrurile si oamenii chiar nu mai sunt la fel, au evoluat. De aceea, vederile tale ar trebui sa se adapteze si sa permita instaurarea unei noi ordini. E timpul sa iti reinnoiesti principiile si convingerile pe care ti-ai dori sa le impui si altora. Cu cat iti aperi mai mult pozitia, cu atat mai mult ai de pierdut. Fii flexibil!