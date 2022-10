Ilan Șor: Guvernarea PAS are la dispoziție șapte zile, ca să îndeplinească revendicările poporului

Președintele Maia Sandu și guvernarea PAS au șapte zile la dispoziție ca să îndeplinească revendicările zecilor de mii de protestatari, care își strigă nemulțumirea în stradă, pe parcursul ultimei luni. Asta a declarat liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, în fața mulțumii adunate astăzi în centrul capitalei. În caz contrar, potrivit lui, poporul va face tot posibilul pentru ca actuala putere să fie demisă.



Protestatarii au înaintat guvernării trei revendicări de bază. Prima prevede compensarea integrală a tarifelor pentru gazele naturale, raportate la prețurile de dinaintea semnării noului contract cu Gazprom, astfel, încât oamenii să achite 4,2 lei pentru un metru cub, cum era anterior. Cea de-a doua prevede compensarea integrală a tarifului pentru electricitate, care, de asemenea, s-a scumpit considerabil, după preluarea puterii de către PAS.



„Poporul nu trebuie să plătească din propriul buzunar pentru incompetența guvernanților. Ori aduceți tarifele la formula inițială, ori găsiți bani și acoperiți voi diferența”, a spus Ilan Șor.



De asemenea, el a accentuat că, din cauza scumpirilor fără precedent din ultimul an și a incapacității totale a actualei puteri de a opri acest dezastru, mulți moldoveni riscă să moară de foame și sărăcie. Astfel, el a reiterat că, în aceste condiții, conducerea statului este obligată să acorde câte un ajutor unic, în mărime de 10 mii de lei, familiilor care au venituri mai mici de 15 mii de lei, precum și familiilor cu mulți copii, medicilor, profesorilor și studenților, și câte 5000 de lei pensionarilor cu pensii mai mici de 5000 de lei și persoanelor singure, care câștigă mai puțin de 10 mii de lei pe lună.



„Scumpirile se produc atât de des, încât angajații magazinelor nu reușesc să modifice prețurile produselor. În ultima lună, de când noi protestăm, Maia Sandu a vizitat jumătate de Europă. Și ce a obținut ea, în afară de niște poze ieftine? Nimic. Ea nu înțelege că poporul nu de asta are nevoie, poporul are nevoie să-i fie asigurată o viață frumoasă și îndestulată”, a punctat politicianul.



În acest context, liderul opoziției din Moldova a amintit că Partidul „ȘOR” a reușit să deblocheze exporturile în Rusia pentru producătorii agricoli din raionul Orhei și a menționat că anume asta ar trebui să facă guvernarea – să rezolve problemele cu care se confruntă cetățenii. În loc să facă însă acest lucru, Maia Sandu și PAS încearcă acum să închidă și magazinele sociale, deschise la inițiativa lui Ilan Șor, deoarece acolo pâinea costă 1 leu.



Astfel, liderul Partidului „ȘOR” a menționat că, pentru a se face mai bine auziți, protestatarii vor extinde Orășelul Schimbării și pe carosabil, în perimetrul dintre Parlament și Președinție și i-a invitat pe toți cei care au venit la protest cu corturi să le instaleze pe șosea. Potrivit lui, guvernarea mai are timp să îndeplinească revendicările protestatarilor până duminica viitoare, când va fi organizat un protest masiv, deja în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Astăzi, potrivit calculelor estimative, numărul celor care au protestat în centrul capitalei a ajuns la peste 60 de mii de persoane.