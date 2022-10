5 plante tămăduitoare pe care trebuie sa le ai in casa

Plantele de apartament nu sunt doar pentru decor. Plantele pot curata aerul din casa si ofera o serie de beneficii pentru sanatate, te fac sa te simti bine si sa ai o viata mai sanatoasa.



Iata 5 plante vindecatoare pe care trebuie sa le ai in casa



1. Levantica pentru eliberarea de stres



De sute de ani levantica este folosita ca sedativ pentru eliberarea de stres si tensiune. Doar adauga levantica in cada cand faci baie si te vei bucura de beneficiile aromoterapiei care te va calma. Sau poti folosi planta pentru a face un ceai relaxant. Aroma levanticai incetineste ritmul cardiac, scade tensiunea arteriala si te relaxeaza.



2. Feriga de Boston pentru curatarea aerului



Un studiu realizat de NASA au scos la iveala faptul ca unele plante de apartament, precum feriga de Boston, pot purifica casa, protejand ocupantii de toxinele periculoase. Pentru ca aerul sa fie purificat pune doua-trei ferigi per camera, la distanta una de cealalta astfel incat fiecare planta sa poata respira.



3. Aloe vera poate reduce durerea si inflamatiile



Aloe vera contine o multime de compusi care reduc inflamatiile, umflaturile, rosetea, durerea si mancarimea. Taie pe orizontala o frunza de aloe vera si pune-o peste rana. Te va ajuta sa te vindeci mai repede. Gelul de aloe pus peste pielea ranita poate crea un bandaj natural.



4. Menta linisteste stomacul



Ceaiul de menta poate fi folosit pentru a reduce greata si raul de dimineata. Pune o lingura de frunze uscate de menta intr-o ceasca de apa fierbinte, lasa timp de 30 de minute, apoi strecoar-o si bea-o. De asemenea, poti manca o frunza proaspata de menta in timp ce bei ceai din plante.



5. Patrunjel pentru alina alergiile



Patrunjelul inhiba secretia de histamine, un compus care cauzeaza alergii, urticarii si febra de fan. Pur si simplu adauga doua linguri de frunze uscate de patrunjel intr-o ceasca de apa fierbinte, asteapta 10 minute, strecoara lichidul si consuma-l.