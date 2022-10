Ieșirea la natură sporeşte autoaprecierea şi are un impact pozitiv asupra psihicului

Oamenii de ştiinţă din Anglia au confirmat că natura are un efect pozitiv asupra stării psihologice a omului.



Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Essex au realizat 10 studii, la care au participat 1252 de voluntari. Fiecare studiu a fost asociat cu anumite activităţi (de exemplu, grădinărit, călărie, plimbare cu barca etc.).



Oamenii de ştiinţă au introdus coduri speciale, care au făcut posibile măsurarea stării de spirit şi autoaprecierii subiecţilor. Studiile au arătat că după cîteva minute de orice activitate la natură la voluntari a crescut încrederea în sine cu 0.46 de unităţi. În plus, starea de spirit a participanţilor, de asemenea, a sporit cu 0.54.



Cercetătorii susţin că acest efect pozitiv depinde de cît de departe de apă se desfăşoară o astfel de terapie (de exemplu, iaz, rîu sau lac).



Conform sondajului, stima de sine a crescut mai mult la cel mai tînăr participant al experimentului. "Terapia verde" sporeşte autoaprecierea la oamenii slabi de înger.



Aceste cercetări au devenit o motivaţie bună pentru cei care anterior nu au preferat mersul pe jos. "Terapia verde" poate fi inclusă în programele de profilaxie. În plus, şcolile şi universităţile pot introduce lecţii în mijlocul naturii.