Șor: Am invitat avocați americani să se alăture cauzei mele juridice în Moldova și să demonstreze în instanțele internaționale încălcările semnificative ale drepturilor mele legale fundamentale

Ilan Șor a apelat la o faimoasă casă de avocatură din SUA să-l reprezinte în dosarul de fraudă bancară. Astfel, liderul Partidului „ȘOR” va fi reprezentat de avocații americani Arif Hyder Ali și Roger Anson Burlingame de la renumita firmă Dechert LLP. Anunțul a fost făcut de Șor, într-o adresare video pe pagina sa de Facebook.



De dosarul meu se va ocupa Roger Anson Burlingame, fost procuror de rang înalt al Departamentului de Justiție al SUA, consilier principal în investigații importante în ceea ce privește infracțiunile legate de fraudă, manipulare și abuz pe piețele financiare. Echipei i se va alătura, de asemenea, avocatul și profesorul adjunct de drept Arif Hyder Ali, care are peste 30 de ani de experiență în soluționarea litigiilor internaționale și a ocupat funcții în instituții academice de top, inclusiv la Georgetown University Law Center. Arif Hyder Ali a fost, de asemenea, avocat senior în organizații internaționale, inclusiv în cadrul Comisiei de Compensare a Națiunilor Unite, un organ subsidiar al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”, a declarat Ilan Șor.



Șor a mai declarat că renumita casă de avocatură a depus deja demersuri în instanța moldovenească, exprimând îngrijorări cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor lui Șor în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului și a altor tratate internaționale la care Moldova este parte.



Cei doi avocați de top se vor alătura actualei echipe de avocați moldoveni, condusă de Aureliu Colenco și Denis Calaida, care, până în prezent, l-au reprezentat pe Șor în instanță.



„Interferența directă în cazul meu juridic din partea președintelui moldovean Maia Sandu și a cabinetului său a fost constantă de când au fost aleși. Cel mai recent, Sandu a dat instrucțiuni directe și publice judecătorilor moldoveni să emită o sentință de condamnare împotriva mea cât mai curând posibil.



Prin urmare, am instruit avocații internaționali să se asigure că aceste încercări evidente de a interveni și controla sistemul judiciar sunt scoase la lumină și că cei care compromit ordinea unui sistem judiciar moldovenesc independent să fie trași la răspundere.



Deoarece este evident că nu voi beneficia niciodată de un proces judiciar echitabil în Moldova - am instruit Dechert să înainteze o revizuire a acestui caz, inclusiv pe baza încălcărilor judiciare semnificative ale drepturilor mele, la instanțele internaționale relevante.



Sunt gata să-mi apăr nevinovăția în fața instanțelor internaționale, unde poate fi garantată o audiere corectă și imparțială.



Vreau să-i atenționez pe cei care au admis aceste încălcări și care continuă să execute instrucțiuni politice, acțiunile voastre vor fi trase la răspundere de revizuirile juridice internaționale și de standardele judiciare, a adăugat Ilan Șor.