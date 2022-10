Felul în care scrii de mînă arată de ce boli suferi

Felul în care scrii de mînă nu spune doar ceva despre personalitatea ta, dar arată și ce fel de probleme de sănătate ai putea avea.



În ziua de azi, felul în care scrii e folosit de tot felul de studii de cercetare pentru a vedea ce fel de om ești. Companiile se uită adesea la aspectul scrisului tău pentru a știi dacă te potrivești cu cerințele firmei, și nu arareori un scris frumos le poate atrage atenția în mod deosebit. Totuși studiile recente au arătat că scrisul poate oferi, de asemenea, indicii în legătură cu problemele tale de sănătate și poate indica prezența unor boli precum schizofrenia, autismul și dislexia.



Așadar, iată câteva simptome de boală pe care scrisul tău le poate da de gol:



Presiunea mare a sângelui



Poți determina dacă cineva are presiunea mare a sângelui după felul în care scrie și prin a observa dacă scrisul celui afectat variază dramatic sau este extrem de "tremurat." Datorită presiunii mari a sângelui, persoanele afectate de acest simptom nu pot avea un scris cursiv și "liniștit." Grafologii au concluzionat că literele produse de cei cu presiunea mare a sângelui sunt mereu inegale în mărime, tocmai datorită stării constant ridicate de neliniște și a tremuratului continuu al mâinii.



Schizofrenia



Datorită medicamentelor antipsihotice pe care bolnavii de schizofrenie le iau, scrisul acestora tinde să reflecte grave dizabilități motorii. Din cauza aceasta incapacitatea pacienților de a avea un scris inteligibil este aproape imposibilă. Mâinile nu îi pot asculta complet pe acești oameni iar scrisul este primul afectat de această problemă.



Folosind un program numit MovAlyzer specialiștii au putut detecta legătura dintre scrisul neinteligibil și schizofrenie.



Sarcina



E aproape imposibil să te îți dai seama dacă o femeie e însărcinată uitându-te la felul în care scrie, însă oamenii de știință au putut detecta niște indicii care să arate o legătură între felul în care scrie o femeie și acest simptom biologic.



Prin a analiza aspectul literelor „o","p","f","g" și "y" se poate ovserva dacă o femeie e însărcinată, iar genul copilului poate fi de asemenea determinat după cum arată literele X sau Y la finalul celei de-a șasea luni de gestație. Dacă copilul este fată, cercetătorii spun că literele vor tinde să fie înclinate către stânga.



Dislexie



Copii sau adulții care suferă de dislexie au un scris haotic ce nu urmăresc un anumit standard. Copii care învață să scrie și au aceste probleme trebuie să fie învățați să-și corecteze scrisul într-un mediu relaxat pentru a-și dezvolta o memorie fizică corectă. De asemenea literele "q" și "d" trebuiesc scrise corect de fiecare dată pentru a se putea evita confuzia cu literele "b" și "p."



Autismul



Persoanele care suferă de autism au un scris care este caratcerizat prin a fi ezitant, cu multe pauze și întreruperi. Același lucru se poate aplica și Sindromului Asperger. Sistemul motor al individului este afectat într-o așa măsură încât legătura dintre creier și mâini are probleme să poată coordona punerea pe pagină a unui scris cursiv.



Parkinson și boala Alzheimer



Nu toți pot identifica cu ușurință aceste două boli în scrisul persoanelor afectate. Doar grafologii cu experiență pot face această distincție. Caracteristicile principale ale bolii Parkinson este un anumit tremurat al mâinilor, o anumită rigiditate în degete și mișcări și o lipsă generală de balans a scrierii, lucru care se poate vedea imediat în pagină. Rezultatul este un scris extrem de mic, cu litere extrem de înghesuite.



Suferinzii de boala Alzheimer sunt exact opusul, au un scris extrem de larg și spațios. Aparent, pierderea memoriei pe durată scurtă duce la o astfel de "relaxare" a literelor și a cuvintelor în pagină.



Depresia



Oamenii de știință pot determina din scrisul unei persoane dacă aceasta este fericită sau deprimată. Dacă oamenii sunt bucuroși aceasta se poate vedea cu ușurință în text după felul cursiv în care textul este scris. Dacă bara care taie litera "t" se duce în sus de la stânga la dreapta, acest fapt determină optimism. De obicei, scrisul oblic către dreapta reflectă o stare de împăcare și liniște interioară.



Dacă, din contră, scrisul are o tendință să se încline în jos, atunci e clar că subiectul poate suferi de depresie. De asemenea lipsa unui aliniament clar poate dezvlălui această problemă. Grafologii au folosit de multe ori aceste simptome în scrisul de mână al pacienților pentru a determina bolile de care suferă și, nu de puține ori, această atenție oferită unui indiciu ignorat de multă vreme a dat rezultate impresionante în a ajuta pacientul bolnav.