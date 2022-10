Ce spun astrele azi, 6 octombrie

Berbec

Multe si mărunte pot veni dinspre segmentul prietenilor, dar si dinspre segmentul profesional, prin colegi si sefi. Evenimentele si dialogurile se vor succede in ritmul una calda, una rece, dar la finalul zilei daca ai sa faci bilantul s-ar putea sa fie mai multe reci. De aceea fii prudent vizavi de aceste persoane si nu te lasa impresionat de prestatia lor. Tu pastreaza-ti echilibrul si farmecul nativ, pentru ca poti!



Taur

O zi cu multa forfota in segmentul profesional. Senzatia ca te afli pe o scena si esti nevoit sa joci rolul principal te urmareste intreaga zi. Fii prudent si alege-ti cu grija vorbele si gesturile, pentru ca exista riscul sa atragi dizgratia sefilor si colegilor de munca. Deocamdata, ideile sau propunerile tale privitoare la dezvoltarea activitatilor profesionale nu sunt intelese sau acceptate de catre ceilalti.



Gemeni

Mentalul iti este animat de idei deosebite, dar este posibil sa intri in contradictii majore cu ceilalti. Chiar daca ai dreptate, indiferent cu cine ai de-a face astazi este dificil sa ajungi la un consens sau sa poti dialoga de la egal la egal. Evita divulgarea opiniilor tale vizavi de altii sau de mersul lucrurilor in lume. Subiectivismul este o alta trasatura accentuata astazi. Calatoriile si studiile merita luate in calcul.



Rac

Aspectele financiare comune cu altii reprezinta tema principala a zilei. Sunt posibile cheltuieli importante, dar si lamurirea unor chestiuni vechi ce privesc mostenirile, bunurile comune sau administrarea unor bani. Partajele sunt de luat in calcul, atat la nivel personal intre parteneri de cuplu, cat si la nivel profesional, la nivel de parteneri de afaceri sau colaboratori. Spre seara, analizeaza evenimentele petrecute.



Leu

Delicate sunt astazi relatiile parteneriale. Exista aspecte pozitive in aceste tipuri de relatii, dar astazi ies la iveala cele mai putin bune si care au nevoie de imbunatatiri urgente. Analizeaza pe indelete ceea ce se petrece in acest segment si decide in consecinta. Chiar ar fi indicat sa renunti la unele persoane sau colaborari care iti obstructioneaza, in vreun fel, progresul. Spre seara, te vei linisti alaturi de cei dragi.



Fecioara

La serviciu ai multe de rezolvat, insa pe deasupra relatiile colegiale sunt tensionate si in orice moment poate izbucni un conflict pe termen lung. Fii prudent, pentru ca hiba este la tine, in sensul ca esti subiectiv, predispus la erori de gandire si actiune. Accepta opiniile sau ideile celorlalti. Rezerva-ti momente de odihna, intrucat sanatatea este deficitara si ai nevoie de ingrijiri de specialitate.



Balanta

Dorinta de a fi alaturi de persoana iubita, copii sau anturajul apropiat este accentuata. Minunat este ca ai sanse sa ti-o indeplinesti. Chiar daca vor aparea si niscai discutii aprinse fie pe teme profesionale, fie pe teme medicale, ai incredere ca poti gestiona totul foarte bine. Pe de alta parte, asculta atent ceea ce iti spun ceilalti. Sunt informatii pretioase care, undeva, candva iti vor fi de mare folos.



Scorpion

In plan familial exista tot felul de framantari sufletesti, discutii aprinse pe teme patrimoniale, astfel ca este dificil sa se ajunga la un numitor comun cu membrii familiei. Vorbele si gesturile celor dragi te pot necaji, insa fii deschis si accepta si alte fatete atat ale relatiilor cu aceste persoane, cat si a personalitatii fiecaruia. Organizarea unei mese festive va imbunatati starea de spirit a tuturor.



Sagetator

Astazi te caracterizeza o mare dorinta de comunicare, insa esti prea critic fara sa-ti dai seama. Sunt posibile intalniri si dialoguri multiple, care spre finalul zilei te pot duce la oboseala accentuata. Fii prudent si vorbeste strictul necesar. Unii vor dori de la tine sfaturi, iar altii vor ticlui in taina sa iti rapeasca ideile. Calatoriile si studiile de scurta durata reprezinta alte teme importante de luat in calcul.



Capricorn

Este posibil sa primesti bani sau bunuri dinspre segmentul profesional. Cheltuielile sunt in asteptare de multa vreme, iar astazi ai sanse sa rezolvi o parte din ele. Totusi, rezuma-te la strictul necesar si lasa mofturile pentru saptamanile urmatoare. Cineva din anturajul apropiat iti poate cere sprijin material sau moral. Ofera numai dupa ce ti-ai rezolvat trebuintele tale si fara sa te implici emotional.



Varsator

Ziua iti poate aduce neplaceri atat in relatiile cu ceilalti, cat si in desfasurarea activitatilor tale personale. Pentru ca esti foarte combatant, provocator, tot ce te inconjoara reactioneaza pe masura a ceea ce transmiti tu. Controleaza-ti reactiile, lasa grijile deoparte si fereste-te de a folosi conceptul conform caruia cea mai buna aparare este atacul permanent. Aminteste-ti ca esti puternic, strălucitor și generos!



Pesti

Contextul astral de astazi te predispune la introspectie, autoanaliza si dorinta de meditatie in locuri sfinte. De mare ajutor ti-ar fi vizitarea unor locasuri de cult sau plimbarile in aer liber, dar singur. Cu greu accepti compania celorlalti, fapt care este bine sa-l maschezi politicos. Discutiile de taina cu cineva din anturajul apropiat iti vor aduce informatii deosebite. Insa, tu fereste-te de a vorbi prea mult.