Tejghelele cu legume din pieţele din capitală sunt luate cu asalt de cumpărători

Gospodinele care nu au reuşit să pregătească conserve pentru iarnă au luat cu asalt pieţele din capitală. Deşi recunosc că preţurile în acest an sunt pipărate, acestea susţin că nu sunt gata să renunţe la bunănăţile din borcane, relatează Moldova 1.







Piaţa Centrală din Chişinău e aglomerată. Gospodinele au luat cu asalt tejghelele cu legume. Dacă în anii precedenţi îşi permiteau să cumpere mai mult, în acest an s-au limitat la câteva kilograme.



„Am luat trei kg ca să îmi pun la murat o căldăruşă de roşii. Cât de puţin dar trebuie de luat”;



„Nu au fost mai ieftine coarnele, mereu au fost scumpe. La coarne nu renunţăm. Preţurile au crescut un pic. Cumpărăm că avem nevoie”;



„Acum totul este scump, oamenii lucrează, stau în frig, muncesc şi trebuie să preţuim şi noi lucrul lor”;



„Am cumpărat jumătate de kilogram de usturoi pentru conserve”, spun oamenii.



Vânzătorii spun că, în acest an, se cumpără mai puţine legume şi fructe, comparativ cu ceilalţi ani.



„Perele anul acesta sunt puţine deoarece roadă nu prea este. Erau cinci lei, şase lei, şapte lei dar anul acesta ajunge la 20 lei. Prunele sunt la 20 de lei. Se cumpără şi pentru conserve dar şi pentru mâncare”;



„Roşiile s-au scumpit, castraveţii. Gogoşarii aşa au rămas cum erau. Oamenii cumpără, trebuie să se pregătească de iarnă cumva”;



„Pătrunjelul este 60, prajul 20, păstârnacul e 35, avem leuştean de cinci lei, mărar cinci lei. Măraru şi ţelina se întreabă deoarece se pun la murături”, spun cumărătorii.



La Piaţa Centrală, un kilogram de vânătă costă între 12 şi 14 lei, iar unul de roşii, 10 -15 lei. Castraveţii variază între 20 şi 25 de lei. La mare căutare sunt ardeii şi varza. Cumpărătorii scot din buzunare, pentru aceste legume, în medie, câte 12-20 de lei, pentru un kilogram. În acelaşi timp, un kilogram de coarne se vinde cu cel mult 35 de lei, iar unul de struguri zece lei.