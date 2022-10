Cum vrea Australia să protejeze peste 100 de plante și animale în pericol de dispariție?

Peste 100 de animale și plante în pericol de dispariție vor fi protejate cu ajutorul unui plan îndrăzneț lansat de Guvernul Australiei.



Australia anunță un plan îndrăzneț pentru a opri criza extincțiilor speciilor. Guvernul intenționează să oprească pierderea altor specii și să pună capăt statutului său de „capitală mondială a extincției mamiferelor”, anunță autoritățile, potrivit BBC.



Peste 100 de animale și plante amenințate, inclusiv specii emblematice precum koala, vor fi considerate prioritare în cadrul unor noi strategii de protecție. Planul vizează cel puțin o treime din suprafața continentului.



Australia are un plan îndrăzneț pentru protecția faunei și florei amenințate



La începutul acestui an, un raport a constatat că mediul înconjurător din Australia se află într-un declin șocant. Multe animale și plante indigene se confruntă cu diferite amenințări, inclusiv pierderea habitatului, dăunători, schimbări climatice și dezastre naturale mai frecvente și mai distructive.



Ministrul mediului, Tanya Plibersek, a declarat că nevoia de acțiune nu a fost niciodată mai mare.



„Abordarea noastră actuală nu a funcționat. Suntem hotărâți să oferim vieții sălbatice o șansă mai bună”, a declarat Plibersek.



Obiectivul de a înscrie 30% din terenul Australiei pe lista celor protejate de legile naționale de mediu va ajuta speciile și habitatele vulnerabile, a adăugat ministrul Mediului. De asemenea, strategia pe 10 ani vizează îmbunătățirea rezistenței la schimbările climatice, mutarea unor animale în zone fără prădători, o mai bună monitorizare a populațiilor existente și valorificarea expertizei aborigene privind gestionarea mediului.



Australia are cele mai multe specii pe cale de dispariție



20 de zone cu densitate mare de specii amenințate vor fi vizate în mod special. Printre acestea se numără Insula Kangaroo din Australia de Sud și Munții Albaștri din New South Wales, care au fost devastați de incendii de vegetație în 2019-2020. Printre cele 110 specii care vor fi considerate prioritare se numără leul de mare australian și cel mai rar marsupial din lume, Gilbert’s Potoroo, din care au mai rămas doar aproximativ 100 de exemplare.



Ministrul Plibersek a explicat că strategia este răspunsul guvernului la raportul „State of the Environment”, care a constatat că Australia are mai multe specii pe cale de dispariție decât orice alt continent.

Studiul privind sistemele ecologice ale țării a concluzionat că mai mult de jumătate dintre acestea se află într-o stare precară. Amenințările nu sunt gestionate în mod adecvat, ceea ce înseamnă că acestea sunt pe cale să cauzeze și mai multe probleme, se mai arată în raport.