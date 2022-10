Ce spun astrele azi, 5 octombrie

Berbec

Luna tranziteaza astazi zodia Varsatorului si iti activeaza zona prietenilor si a anturajului. Esti foarte popular si te simti bine in cadrul grupurilor vaste. Cauti o viata sociala variata, departe de monotonie. Esti foarte comunicativ si iti place sa dezbati teme legate de moravurile societatii. Drumurile scurte, cu masina, sunt de bun augur.



Taur

In cazul tau, tranzitului Lunii prin Varsator te stimuleaza in zona carierei si iti dezvolta gustul pentru putere. La locul de munca gasesti solutii originale si ingenioase. Te remarci prin buna cooperare si atragi aprecierea si bunavointa sefilor. Dispui din abundenta de resursele tale, fie ca este vorba despre cele morale sau de banii obtinuti prin munca proprie.



Gemeni

Tie Luna in Varsator iti activeaza zona studiilor superioare si a relatiilor cu strainatatea. Iti place sa explorezi aspectele mai putin obisnuite ale lumii, fie ca este vorba despre curente morale sau spirituale. Adori sa studiezi si ai putea petrece mult timp citind. Exista si varianta sa o pornesti la drum si sa faci o calatorie initiatica, in strainatate sau departe de casa.



Rac

Tu primesti influenta Lunii din Varsator in zona transformarii si a banilor proveniti din asocieri. Dispui de idei inovatoare despre proiecte si bunuri comune care implica sprijinirea oamenilor aflati in situatii delicate. Esti foarte generos, compasiv, altruist si te dedici in intregime nevoilor celorlalti. Spre seara pot avea loc discutii incordate cu partenerul de viata.



Leu

Luna in Varsator iti trimite influentele in zona relatiilor si a parteneriatelor oficiale, amplificandu-ti nevoia de spatiu si independenta. Adori activitatile de grup si se poate crea un context favorabil tie, prin intermediul anturajului, a grupului din care faci parte sau prin bunavointa unei persoane influente, bine situata din punct de vedere social.



Fecioara

Stimulat de Luna in Varsator in zona muncii si a sanatatii, astazi intampini la locul de munca solicitari dintre cele mai diverse si neasteptate. Esti apreciat si laudat de catre superiorii ierarhici pentru dedicarea cu care muncesti. Nici acasa nu prea ai stare si continui sa trebaluiesti prin casa, dar o faci cu drag caci te pui in slujba familiei. Bucura-te de pauze si odihneste-te.



Balanta

In ceea ce te priveste, Luna in Varsator iti trimite influentele in zona iubirii, a copiilor si creativitatii. Adori distractiile, dispui de un mare debit verbal si esti foarte creativ. Iti place sa iti fructifici calitatile artistice sau actoricesti si profiti de orice scena pentru a te face remarcat. Persoana iubita sau copiii te apreciaza pentru spontaneitate si jovialitate.



Scorpion

Luna se afla in Varsator si iti activeaza zona familiei si a sufletului. Dispui de o doza considerabila de veselie, voie buna si reusesti sa privesti cu mai mult optimism in viitor. Actiunile tale par a fi motivate de recompense materiale si nu prea te avanti in actiuni altruiste, gratuite. In mijlocul familiei, te simti confortabil si in siguranta atat moral, cat si material.



Sagetator

Pe tine Luna In Varsator te stimuleaza in zona comunicarii, a gandirii si a schimburilor. Drumurile aproape de casa, de scurta durata, pot fi presarate cu surprize, dar sunt de bun augur. Dispui de intuitie si imaginatie prolifica, fapt care te face un povestitor ingenios si plin de solutii neasteptate. Esti norocos prin partenerii pe care ii atragi in viata ta.



Capricorn

In cazul tau, Luna in Varsator activeaza zona calitatilor si a banilor munciti. Se prefigureaza surse neasteptate de castig financiar din munca proprie. Esti foarte apreciat pentru ingeniozitatea si originalitatea cu care gasesti solutii, in special la locul de munca. Raporturile cu colegii si subordonatii iti sunt favorabile, atragi oameni muncitori si binevoitori.



Varsator

Luna este gazduita astazi de semnul tau zodiacal si iti atrage atentia asupra atitudinii tale si asupra modului in care arati sau te proiectezi in ochii celorlalti. Te remarci prin modul tau original si neconventional de a fi. Adori distractiile, voia buna si jocurile. Esti vesel si creativ. Adori compania copiilor, iar relatia cu persoana iubita poate primi un aer de prospetime.



Pesti

In ceea ce te priveste, Luna in Varsator se proiecteaza in zona izolarii, a introspectiei si a nevoii de acceptare. Esti predispus catre timiditate, emotivitate si nu iti place sa iesi la rampa. Ai putea atrage oameni si situatii care sa te inspire sa iti manifesti compasiunea si sa simti sa le sari in ajutor, in special membri ai familiei aflati in situatii dificile.