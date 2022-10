Cercetătorii au descoperit epava navei care a trimis un avertisment către Titanic

Nava care a trimis un avertisment către Titanic, înainte ca pachebotul să se scufunde, a fost identificată zăcând în Marea Irlandei.



În 1912, nava comercială cu aburi SS Mesaba traversa Atlanticul și a trimis un mesaj radio de avertizare către Titanic.



Mesajul a fost primit, dar nu a ajuns niciodată pe punte. Mai târziu în acea noapte, Titanicul a lovit un aisberg și s-a scufundat în timpul călătoriei sale inaugurale, luând 1.500 de vieți și devenind cel mai infam naufragiu din lume.



SS Mesaba a continuat ca navă comercială în următorii șase ani, înainte de a fi torpilat în timpul unui convoi în 1918.



Cu ajutorul unui sonar de ultimă generație, cercetătorii de la Universitatea Bangor au reușit, în sfârșit, să identifice cu certitudine epava și au dezvăluit pentru prima dată poziția acesteia.



Cum a fost descoperită epava?



Pentru arheologii marini, sonarul cu raze multiple are potențialul de a avea un impact la fel de mare ca și utilizarea fotografiilor aeriene pentru arheologia peisajului, scrie EurekAlert.



Sonarul cu raze multiple permite o cartografiere a fundului mării atât de detaliată, încât detaliile suprastructurii pot fi dezvăluite pe imaginile sonarului.



SS Mesaba a fost una dintre cele 273 de epave din Marea Irlandei, care au fost scanate și comparate cu baza de date a Oficiului Hidrografic al Regatului Unit și cu alte surse.



Nava a fost inițial identificată greșit



Se credea că 101 epave erau neidentificate, dar numărul epavelor nou identificate a fost mult mai mare, deoarece multe dintre ele, inclusiv SS Mesaba, fuseseră identificate greșit în trecut.



,,Anterior, am fi putut să ne scufundăm în câteva situri pe an pentru a identifica vizual epavele. Capacitățile unice ale sonarului de pe Prince Madog ne-au permis să dezvoltăm un mijloc relativ ieftin de examinare a epavelor. Putem conecta acest lucru la informațiile istorice fără o interacțiune fizică costisitoare cu fiecare sit. Acest lucru ar trebui să prezinte un interes esențial pentru oamenii de știință marină, agențiile de mediu, hidrografii, administratorii de patrimoniu, arheologii și istoricii din domeniul maritim”, a spus Innes.