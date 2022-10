Telescopul Webb a fotografiat o galaxie care conține cele mai vechi stele din Univers

Folosind Telescopul Spațial James Webb (JWST), cercetătorii de la Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) au identificat cele mai îndepărtate roiuri globulare descoperite vreodată. Aceste grupări dense de milioane de stele ar putea fi relicve care conțin primele și cele mai vechi stele din Univers.



Analizele preliminare asupra primei imagini de tip Deep Field de la Webb, care prezintă unele dintre cele mai timpurii galaxii ale Universului, a fost publicată în The Astrophysical Journal Letters.



„Webb a fost construit pentru a găsi primele stele și primele galaxii și pentru a ne ajuta să înțelegem originile complexității din Univers, cum ar fi elementele chimicale și cărămizile vieții”, a spus Lamiya Mowla, unul dintre autorii studiului. „Descoperirea din prima fotografie de tip Deep Field a lui Webb oferă deja o perspectivă detaliată asupra primei etape de formare stelară, astfel confirmând puterea incredibilă a lui JWST”, a adăugat Mowla.



Ce sunt, de fapt, roiurile globulare și de ce sunt atât de importante pentru astronomi?



În prima imagine Deep Field de la Webb, cercetătorii au analizat în detaliu „galaxia Sparkler”, aflată la 9 miliarde de ani-lumină depărtare de Pământ. Galaxia și-a primit denumirea pentru obiectele compacte care par ca niște puncte gălbui și roșiatice în jurul său, astfel fiind descrise de oamenii de știință drept „artificii”. Așadar, savanții au teoretizat că aceste „artificii” ar putea fi roiuri tinere care formează în mod active stele – „născute” la 3 miliarde de ani după Big Bang la apogeul formării stelare – ori roiuri globulare vechi. Roiurile globulare sunt colecții antice de stele din faza incipientă a unei galaxii, iar acestea conțin indicii despre cele mai timpurii faze ale formării și dezvoltării.



În urma analizării a 12 dintre aceste obiecte compacte, cercetătorii au stabilit că cinci dintre acestea nu sunt doar roiuri globulare, ci și cele mai vechi cunoscute până acum.



„Observând primele imagini de la JWST și descoperit vechi roiuri globulare în jurul galaxiilor îndepărtate a fost un moment incredibil, unul care nu a fost posibil cu Telescopul Spațial Hubble”, a spus Kartheik G. Iyer, autor al studiului.



Calea Lactee conține în jur de 150 de roiuri globulare



„Având în vedere că am putut observa artificiile într-o varietate de lungimi de undă, am putut înțelege mai bine proprietățile lor fizice, cum ar fi vârsta și câte stele conțin”, a adăugat Iyer, citat de EurekAlert.



Galaxia Calea Lactee conține în jur de 150 de roiuri globulare, iar cum și când aceste grupări dense de stele s-au format nu este un concept înțeles pe deplin. Astronomii știu că roiurile globulare pot fi extrem de bătrâne, însă este incredibil de dificil să le măsori vârsta. Utilizarea roiurilor globulare foarte îndepărtate pentru a stabili vârsta celor mai vechi stele din galaxiile îndepărtate nu a mai fost făcută până acum și este posibilă doar cu Telescopul Webb.