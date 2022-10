Ilan Șor prezintă noi dovezi despre milioanele lui Andrei Spînu, ascunse în offshore: 15 milioane de dolari într-o bancă din Hong Kong

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, publică noi dovezi despre averea ascunsă a vicepremierului Andrei Spînu. Șor a publicat un extras din contul unei bănci din Hong Kong pe care îl deține Spînu, document care arată sumele exorbitante pe care le păstrează acesta în pardisurile fiscale.



Astfel, potrivit documentelor, pe contul companiei lui Spînu „Focus Marketing”, fondată de Andrei Spînu și Mihail Stipanov, se aflau, pe data de 1 septembrie 2022, 13,8 milioane de dolari. Ulterior, pe data de 19 septembrie pe contul lui Spînu din banca OCBC Wing Hang mai ajung încă două milioane de dolari, dovadă că averile lui Spînu cresc în continuare. Șor a publicat și dovada că firma „Focus Marketing” a fost fondată, pe data de 26 octombrie 2010, de Andrei Spînu și Mihail Stepanov.



Șor a mai spus că, săptămâna viitoare, va face mai multe dezvăluiri și despre averile altor „corupți” din anturajul Maiei Sandu.



„Așa cum am promis, vă prezint dovezi în ceea ce-l privește pe Andrei Spînu. Acesta este extrasul de cont de la una dintre companiile sale. Săptămâna viitoare, va fi una fierbine. Urmează mai multe dezvăluiri despre corupții din anturajul Maiei Sandu. Am un sfat pentru Procuratura capturată a Maiei Sandu: În loc să numărați pateurile, mai bine ați număra banii lui Spînu, pe care îi ține pentru Maia”, a scris Ilan Șor pe pagina sa de Facebook.



Reamintim că, săptămâna trecută, Ilan Șor a publicat un document, potrivit căruia vicepremierul Andrei Spînu este multimilionar și își ascunde banii în conturi off-shore. Astfel, susține Șor, pe patru dintre conturile din străinătate, deschise pe numele lui Spînu și ale firmelor acestuia sunt, în total, 43 de milioane de euro și dolari.



Același document mai arată că persoanele cu drept de semnătură, pentru accesarea acestor conturi, sunt Andrei Spînu, dar și Mihail Stipanov, care este un prieten din copilărie al vicepremierului. Stipanov este șeful unui cabinet de consultanță și servicii de consiliere, cu sediul la New York. În documentul publicat de Ilan Șor se mai menționează că Mihail Stipanov este, de obicei, persoana care intermediază negocierile pentru retragerea banilor din conturi.



La începutul acestei săptămâni, Ilan Șor, a depus un denunț la Procuratura Generală împotriva viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care deține în conturi off-shore milioane de dolari și euro, dar pe care nu le-a inclus în declarațiile de avere. Ilan Șor și-a exprimat speranța că Procuratura, atunci când nu va mai fi capturată, va iniția urmărirea penală în privința averii nedeclarate a lui Spînu. La scurt timp, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor s-a autosesizat în urma informațiilor publicate de Ilan Șor și a pornit o investigație.