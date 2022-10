Proprietăţile utile ale muşcatei

Muşcata (Pelargonium) este o floare răspândită care decorează case și apartamente la mulți oameni. Admirând florile luminoase ale acestei plante, nu fiecare dintre noi se gândeşte la beneficiile aduse de muşcata. Cu toate acestea, proprietăţile benefice ale muşcatei sunt dintre cele mai utile și mai puternice în sensul efectelor asupra organismul uman.



După cum au arătat experimentele efectuate cu plante, mușcata poate curăța aerul de bacterii. Picături din milioane de celule de Staphylococcus au picurat pe frunzele Pelargonium şi în câteva ore toate bacteriile au pierit. Același lucru s-a întâmplat cu stafilococ, situat la o distanță de floare. Acest fapt a dat motive să declarăm că mușcata are un efect antibacterian puternic și este capabilă să asaneze aerul din interior. Totodată, substanțele volatile emise de floare nu numai că umple casa cu o aromă plăcută , dar şi au un efect complex asupra întregului organism.



Compoziția muşcatei și efectele sale asupra organismul:

Mușcata(Pelargonium) conține o mulțime de diferite substanțe utile, cum ar fi tanin , amidon , sare , acizi organici, antocieni, flavonoide , uleiuri esențiale, este bogată în calciu și o substanță deocamdată puţin studiată - geranin.



Geranium are o acţiune antispasmodică, anti-inflamatoare, antiedematoasă, analgezică şi antiseptică. Frunzele tinere proaspete ajută la maladii de rinichi, dizenterie, probleme intestinale. Muşcata este utilizată pe o scară largă în bolile inflamatorii ale nasului și gâtului, muşcata poate fi folosită pentru otita, amigdalita, dureri de gât şi alte maladii. Planta facilitează ischemia, tahicardia, aritmii.



Ulei esențial de mușcată are asupra organismului uman un efect calmant pronunţat şi ameliorează depresia, defalcări nervoase și stări depresive. Este util să puneţi câteva ghivece de mușcate în dormitor, atunci acolo va domni o atmosferă de pace și liniște. Ulei de mușcată îndepărtează spasme ale vaselor de sânge și elimină astfel dureri de cap, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, tratează nevralgii, nevrite, sindromul radicular, scade nivelul de zahar din sânge.



În unele tipuri de Pelargonium sunt prezente anticoagulante, care împiedică formarea cheagurilor de sânge și tromboflebitei. Infuzii de partea verde a geranium au un efect de vâscozitate, antiinflamator şi antiseptic. Ele dizolvă depozite de sare în rinichi, se administrează la boala reumatică şi guta. Astfel de decocturi ajută la diaree lungă, dizenterie, se folosesc ca mijloacele hemostatice în timpul hemoragiilor nazale, uterine și pulmonare . În plus, mușcata în formă de infuzii şi decocturi este folosită împotriva insomniei, convulsiilor epileptice, febrei, nevralgiilor şi durerilor de dinți.



Prin ce este utilă mușcata Geranium sanguineum?



Cel mai deplin proprietățile de vindecare s-au manifestat în Geranium sanguineum. Această plantă are proprietăţi anti-inflamatorii, astringente (viscozitate), calmante și o acțiune de întărire, normalizează sistemul cardiovascular. Decoctul din acest tip de geranium este utilizat pentru a trata inflamația cronică și acută a tractului intestinal, are o acțiune analgezică asupra ulcerului gastric și gastritei. Infuzia din rădăcini este un sedativ eficient, reduce tensiunea arterială. Rizomii de mușcate roșii opresc creşterea tumorilor maligne.



Reţete de medicina tradiţională



Hipertensiune arterială, tulburări nervoase, iritabilitate



Se ia o lingură de frunze proaspete tocate de geranium, se toarnă cu un pahar de apă clocotită, se ține într-o baie de apă timp de 5 minute. Se lasă pe o oră și se strecoară.

Se administrează câte o lingură de trei ori pe zi cu 15 minute înainte de masă.

Cursul de tratament durează o săptămână.



Nefrolitiaza



Două linguri de frunze de mușcate proaspete tocate care înfloresc cu flori roşii se toarnă cu un pahar de apă clocotită şi se infuzează timp de cel puțin două ore sub capac. Se strecoară, se storc resturile și se administrează câte un sfert de cană de doua ori pe zi, cu 30 de minute înainte de mese. Asigurați-vă că urmați dieta, în funcție de pietre. Cursul de tratament durează 10 zile, 10 zile pauza , şi dacă este necesar, repetaţi cursul.



Rinita vasomotorie



A picura în fiecare nară sucul din tulpini de plante, câte 2 picături de cel puțin 4 zile.



Dureri de dinți



A aplica o frunză de Pelargonium pe obraz, pe partea unde doare dinte, pentru 20 de minute. Cu reluarea durerii puteţi repeta.



Conjunctivita, blefarita



O lingura de frunze sau flori de Pelargonium mărunţite se toarnă cu un pahar de apă clocotita şi se lasă timp de o oră. Se strecoară, se storc resturile și se spală ochii, puteţi folosi perfuzia pentru comprese.



Dermatite, eczeme

Se toarnă 2 ceşti de apă clocotită asupra 3 linguri de frunze mărunţite sau flori de mușcate, se lasă timp de 2 ore, se strecoară, se stoarce restul. Perfuzia poate fi folosită pentru spălări şi comprese.



Furuncule, ulcere, plăgi purulente



Se toarnă apa clocotită asupra frunzei de muşcată, se răcește și se aplică pe zona afectată a pielii. Asigurați un bandaj . Schimbaţi bandajul de două ori pe zi.



Geranium nu poate fi utilizat dacă sunteți hipersensibil, la o viscozitate mare a sângelui, atonie intestinală.