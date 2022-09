Cristiano Ronaldo este bolnav? Ce se întâmplă cu starul lusitan

Cu doar 2 luni înainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, Cristiano Ronaldo (37 de ani) vrea să fie în cea mai bună formă, atât fizică, cât și psihică.



Cristiano Ronaldo suferă de depresie



Jordan Peterson este considerat unul dintre cei mai buni psihologi, iar asta l-a făcut pe Ronaldo să apeleze la serviciile sale. Invitat la o emisiune, Peterson a dezvăluit mult mai multe detalii despre întalnirea pe care a avut-o cu starul portughez, scrie gsp.ro.



„A avut niște probleme în urmă cu câteva luni, iar un prieten de-ai lui i-a trimis mai multe videoclipuri de-ale mele. Ulterior, a citit și una din cărțile mele. A găsit-o foarte utilă, iar asta l-a făcut să mă contacteze. Am vorbit despre dorințele sale de viitor și despre obstacolele cu care încă se confruntă”, a comentat Peterson.



Motivul din spatele transferului picat al lui Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo (37) era decis să părăsească Manchester United, după ce gruparea de pe Old Trafford nu a reușit să termine pe un loc de Liga Campionilor la sfârșitul sezonului precedent.



Atletico Madrid, Bayern Munchen și Chelsea au fost văzute ca potențiale destinații, dar visul lusitanului de a juca în cea mai importantă competiție europeană a fost spulberat.



Al-Hilal și-a manifestat interesul pentru starul portughez, însă la aceea vreme se vorbea de dorința lusitanului de a rămâne în Europa. Ulterior, Fahad ben Nafel, patronul celor de la Al-Hilal, a făcut dezvăluiri în legătură cu presupusul interes pentru Ronaldo.



„Da, am negociat cu Cristiano Ronaldo. Nu au fost probleme cu banii, clubul fiind capabil să aducă vedete din lumea fotbalului, dar a fost decizia Centrului de Arbitraj Sportiv de a ne împiedica să înregistrăm jucătorul”, a spus patronul celor de la Al-Hilal.



În ciuda acestei mișcări eșuate, Ronaldo este în continuare pe lista echipelor din Arabia Saudită. Președintele Federației Arabe Saudite de Fotbal, Yasser Al-Miseha, a delarat recent: „Ne-ar plăcea să vedem un jucător precum Cristiano Ronaldo în Liga Saudită. Ar aduce o popularitate imensă și ar fi o veste mare.



Sunt destul de sigur că toată lumea îi cunoaște realizările și recordurile lui Cristiano Ronaldo, dar este și un model de urmat. Sunt sigur că ar fi o afacere foarte scumpă, dar cluburile noastre au început să aibă venituri din ce în ce mai mari. Am văzut deja câțiva jucători mari care au făcut tranziția de la Premier League în Liga Saudită, deci, de ce nu?”.