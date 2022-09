Smartphone-urile şi tabletele pot afecta grav copiii

O echipă de cercetători americani atrage atenţia asupra pericolelor la care se expun copiii de vîrste foarte mici care utilizează excesiv smartphone-uri şi tablete. Folosirea îndelungată a acestora ar putea avea consecinţe puţin cunoscute deocamdată asupra motricităţii lor, scrie Daily Mail. Tehnologia fiind atît de nouă, este destul de greu de spus ce fel de repercusiuni va avea aceasta pe termen lung asupra dezvoltării copilului.



Potrivit cercetătorilor, folosirea sistematică a ecranelor tactile împiedică învăţarea scrierii de mînă şi, prin urmare, dezvoltarea muşchilor de la degete şi mîini.



Procente îgrijorătoare



Conform datelor unui studiu american făcut public recent, 38% dintre copiii sub doi ani au utilizat deja un smartphone sau o tabletă pentru a juca diverse jocuri, pentru a urmări înregistrări video, audio sau pentru alte funcţii media ale acestor dispozitive, scrie şi mashable.com. Sursa remarcă faptul că în 2011 doar 10% dintre aceşti copii utilizau telefoane inteligente sau tablete, deci creşterea este vertiginoasă.



Sfaturi pentru părinţi



Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, copiilor nu ar trebui să le fie permis să petreacă mai mult de două ore în faţa unui ecran, zilnic. Aceeaşi Academie susţine că acelora sub 2 ani ar trebui să le fie interzis să petreacă vreun pic de timp în faţa unui ecran.



Încă un detaliu îngrijorător referitor la copii este adus de angenţia Associated Press, potrivit căreia copiii din ziua de azi nu pot alerga la fel de mult sau la fel de repede precum puteau părinţii lor, atunci cînd aveau aceeaşi vîrstă, potrivit unui studiu american.



Condiţia fizică, în scădere



Pentru realizarea acestui studiu, cercetătorii au analizat mai multe anchete asupra unui număr total de 250 de milioane de copii din întreaga lume. Potrivit anchetelor, condiţia fizică a copiilor a scăzut cu 5% în fiecare deceniu, după anul 1975.



Asociaţia americană împotriva bolilor de inimă (American Heart Association) a prezentat studiul în cadrul conferinţei sale anuale de la Dallas, în statul Texas. Potrivit organizaţiei, aceasta este prima cercetare care arată că starea de sănătate cardiovasculară a copiilor a scăzut pe plan mondial în ultimele trei decenii.