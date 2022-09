Ilan Șor către pedagogi și medici: Vă promit că voi face viața voastră demnă, îndestulată și frumoasă

Președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, a lansat un mesaj către angajații din educație și domeniul sănătății. El a deplâns situația gravă în care se află cele două categorii de angajați, remunerate cu salarii cu mult sub media europeană și care nu mai acoperă cheltuielile enorme, și i-a invitat duminică, 2 octombrie, la protestul de la Președinție.



„Sunteți oamenii de care statul trebuie să se preocupe în primul rând. Știți bine că eu mă aflu acum în Israel. Aici, salariul mediu al unui profesor este de 3.000 de euro, iar al unui medic – 10.000 de euro. Dar ce a făcut statul cu viața voastră? Trăiți de la salariu la salariu. Nu doar că nu faceți economii, ci încercați să supraviețuiți”, a menționat Ilan Șor.



De asemenea, el a atenționat că, deși situația este gravă, greul abia urmează.



„Știți foarte bine că, peste o lună, o să începeți să primiți facturi uriașe pentru gaz și electricitate. Cu regret, veți fi nevoiți să vă împrumutați la nesfârșit, pentru a plăti aceste facturi și pentru a supraviețui”, a specificat Șor.



El a amintit despre promisiunile făcute de Maia Sandu și PAS în campania electorală, care nu au mai fost realizate.



„Știți bine că eu niciodată nu am mințit poporul Republicii Moldova. Dacă am promis, mă țin de cuvânt. Și acum vă dau cuvântul că voi face viața voastră demnă, îndestulată și frumoasă”, a promis Ilan Șor.



El i-a invitat pe profesori și medici la mitingul programat pentru duminică.



„Dacă doriți să vă schimbați viața chiar de mâine, să treceți cu bine peste această iarnă și, mai departe, să aveți o viață minunată, vă invit, în 2 octombrie, la 15:00, la Președinție, pentru a obține, împreună, schimbarea”, a menționat liderul opoziției.



Și duminica trecută, Partidul „ȘOR” a desfășurat proteste de amploare în fața Președinției. Potrivit organizatorilor, mitingul a întrunit aproximativ 45.000 de oameni. Alte 20 de mii de persoane au fost împiedicate de poliție și alte structuri ca să ajungă la manifestație.