Replica lui Ilan Șor pentru Maia Sandu: De ce amicul tău Andrei Spînu nu declară banii pe care îi are, dacă-s câștigați cinstit?

În timp ce Republica Moldova se confruntă cu o sărăcie cumplită, președintele Maia Sandu încearcă să-i protejeze pe demnitarii care se îmbogățesc pe timp de criză. Așa a reacționat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor, la acuzațiile pe care le-a proferat astăzi șefa statului, în contextul ședinței de sâmbătă a Consiliului Suprem de Securitate. Mai mult, el a subliniat că unii reprezentanți ai guvernării au devenit multimilionari, într-un singur an, tocmai când moldovenii au sărăcit. Totodată, Ilan Șor o întreabă pe Maia Sandu de ce vicepremierul Andrei Spînu, care are în conturi off-shore milioane de euro și dolari, nu declară banii pe care îi are, dacă-s câștigați cinstit, cum spune ea?



„Înainte de a mă numi hoț și bandit, ai face bine să te uiți în oglindă, pentru că adevărații hoți și bandiți se află astăzi la putere, nu în opoziție”, a subliniat Ilan Șor.



El a amintit de informațiile pe care le-a dezvăluit zilele trecute privind conturile cu zeci de milioane de euro ale vicepremierului Andrei Spînu.



„Apropo, tu zici că amicul tău Spânu, cel din a cărui cauză moldovenii plătesc astăzi pentru gazele naturale cel mai mare preț din Europa, a câștigat din afaceri cinstite 43 de milioane de euro. Serios? Ce afaceri, Maia? Și de ce nu declară acești bani, dacă-s câștigați cinstit?”, a notat Ilan Șor.



Liderul opoziției a prezentat, pe contul său de Facebook, documente care demonstrează că vicepremierul Andrei Spînu, care gestionează domeniile energetic, transporturi și infrastructură, deține conturi off-shore cu 43 de milioane de euro și dolari.