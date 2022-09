Grădinița din Taraclia, care a fost renovată integral de echipa Partidului „ȘOR”, a fost inaugurată

Grădinița nr.1 din centrul orașului Taraclia, renovată de echipa Partidului „ȘOR”, după ce ani în șir s-a aflat în paragină și a stat cu lacătul pe ușă, a fost dată în exploatare. Atât copiii, cât și părinții sunt foarte bucuroși și mulțumiți de noile condiții din grădiniță. Cu ocazia inaugurării, cei peste 160 de micuți, care frecventează această instituție preșcolară, s-au distrat împreună cu animatorii prezenți la eveniment.



Acum aproape zece ani, edificiul a fost renovat, iar după asta s-a decis ca acoperișul să fie înlocuit. La scurt timp după demontarea acestuia, a început să plouă torențial și toate investițiile s-au dus pe apa sâmbetei. De atunci, ușile clădirii au fost închise. Asta deși locurile în grădinițele din Taraclia sunt la mare căutare. Părinții au așteptat foarte mult ca instituția preșcolară să-și redeschidă ușile.



„Copilul meu are patru ani, a trebuit să stea acasă din lipsa locurilor în grădinițe și luând în considerare că noua grădiniță era în reparație. Mă bucur că și-a redeschis ușile și că al meu copil merge la grădiniță”, a spus o mamă.



„Eu am lucrat în această grădiniță încă înainte de renovare. Condițiile de acum sunt extraordinare, ne oferă stabilitate și perspectivă. De o plăcere să lucrezi în actualele condiții”, a afirmat o educatoare.



Lipsa locurilor în grădinițe a fost o problemă care le-a dat mari bătăi de cap autorităților locale. Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, imediat ce a preluat funcția de edil, a început să identifice resursele necesare pentru renovarea integrală a grădiniței, astfel încât această problemă să nu mai existe.



„Ca urmare a scumpirilor din ultima perioadă, costurile pentru reparația grădiniței s-au ridicat la peste 10 milioane de lei. Nu a fost ușor să identificăm toți banii necesari pentru renovare. Dar mă bucur că, într-un final, am reușit, iar în prezent, aceasta este una dintre cele mai bune grădinițe din sudul țării”, a afirmat primarul Veaceslav Lupov.



În mare parte, renovarea grădiniței a fost posibilă după ce deputatul Partidului „ȘOR”, Vadim Fotescu, a elaborat un amendament și a reușit să obțină finanțare din bugetul de stat de aproape 5,6 milioane de lei. Din acești bani, au fost schimbate toate rețelele de comunicații, grădinița a fost conectată la sistemul de alimentare cu apă și gaze naturale, a fost construită o cazangerie și s-au făcut investiții în încălzirea prin pardoseală. De asemenea, din bugetul local, a fost alocată suma de peste 1,5 milioane de lei. Alte trei milioane de lei au fost identificate cu sprijinul liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor.



„Proiectele care prevăd investiții pentru copii sunt cele care îți oferă emoții deosebite, deoarece copiii sunt viitorul țării. Mă bucur că am reușit să obținem banii necesari pentru renovarea acestei grădinițe. Le doresc cadrelor didactice și copiilor să se bucure de tot ce au, să crească în armonie și în beneficiul țării noastre”, a declarat deputatul Vadim Fotescu.



Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care a afirmat că nu există satisfacție mai mare pentru el ca atunci când promisiunile pe care le-a făcut, una câte una, sunt îndeplinite.



„Acesta e drumul pe care l-am ales - să mă țin de cuvânt și să schimb viața oamenilor în bine. Astăzi, e gata grădinița nr.1 din Taraclia e gata pentru a primi copilașii. După ce ani de zile, vechile administrații au distrus practic această instituție, datorită efortului administrației locale, a primarului Veaceslav Lupov și a echipei Partidului „ȘOR”, grădinița a fost renovată complet. Am spus și repet, pentru mine și echipa mea investițiile în educație reprezintă o prioritate. Copiii sunt viitorul nostru și trebuie să investim în ei tot ce putem și ce avem, dacă vrem să avem un viitor prosper și sigur. Noi lucrăm pentru oameni și pentru binele lor și așa vom face mereu”, a menționat Ilan Șor.



La inițiativa liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, au fost modernizate mai multe instituții preșcolare și școlare, cele mai multe fiind din Orhei.